¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡ÛÆüËÜ¤ÏÏ¢ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¡¡¥È¥ë¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë2ÀïÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡ãÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ä
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò À¤³¦Áª¼ê¸¢(9·î12Æü¡Á28Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï15Æü¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É³Æ¥×¡¼¥ë¤Î2ÀïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢FIVB¥é¥ó¥¯7°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±9°Ì¤Î¥«¥Ê¥À¤Ë0-3(20-25¡¢23-25¡¢22-25)¤ÇÇÔÀï¡£2Ï¢ÇÔ¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¥×¡¼¥ë¤Î¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤¬ÆÍÇË¤È¤Ê¤ëÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡£¥×¡¼¥ëG¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢½éÀï¤Î¥È¥ë¥³Àï¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£·Þ¤¨¤¿¥«¥Ê¥ÀÀï¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ìÀï¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥ëG¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡¢½éÀï¤ÇÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤¿¥È¥ë¥³¤¬¥ê¥Ó¥¢¤ò²¼¤·¡¢¥È¥ë¥³¤È¥«¥Ê¥À¤¬2¾¡0ÇÔ¡£¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏºÇ½ªÀï¤Î¥ê¥Ó¥¢Àï¤òÁ°¤ËÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥ëB¤Ç¤Ï2¾¡¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¥ª¥é¥ó¥À¤¬Ï¢¾¡¤Ç¾å°Ì2°Ì°ÊÆâ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè2Àï¡Û
¡ã15Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëB
¥ª¥é¥ó¥À 3¡Ý0 ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É 3¡Ý0 ¥«¥¿¡¼¥ë
¢¡¥×¡¼¥ëD
¥¥å¡¼¥Ð 3¡Ý0 ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢
¥¢¥á¥ê¥« 3¡Ý0 ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë
¢¡¥×¡¼¥ëE
¥É¥¤¥Ä 3¡Ý0 ¥Á¥ê
¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 3¡Ý2 ¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢
¢¡¥×¡¼¥ëG
¥È¥ë¥³ 3¡Ý1 ¥ê¥Ó¥¢
¥«¥Ê¥À 3¡Ý0 ÆüËÜ
¡ã16Æü¡ä
¢¡¥×¡¼¥ëA
¥¤¥é¥ó ¡Ý ¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó ¡Ý ¥¨¥¸¥×¥È
¢¡¥×¡¼¥ëC
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó ¡Ý ´Ú¹ñ
¥Õ¥é¥ó¥¹ ¡Ý ¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É
¢¡¥×¡¼¥ëF
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê ¡Ý ¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢
¥¤¥¿¥ê¥¢ ¡Ý ¥Ù¥ë¥®¡¼
¥Ö¥é¥¸¥ë ¡Ý ¥Á¥§¥³
¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ý Ãæ¹ñ