U20日本代表・佐藤龍之介、U20W杯の目標は「3ゴール3アシスト」で「チームは優勝に近づける」
サッカーU―20W杯チリ大会（27日開幕）に出場するU―20日本代表は16日、Jクラブ所属の国内組が羽田空港から事前合宿地のパラグアイ・アスンシオンに向けて出発した。世界中の有望株が集結するアンダーカテゴリー最高位の大会で、2028年ロサンゼルス五輪を目指す世代の貴重な国際舞台。羽田空港で取材に応じた佐藤龍之介（18＝岡山）は明確な目標を掲げ、頂点に導くと誓った。
「3ゴール3アシストは目指したい。自分がそのくらいできたら、チームは優勝に近づけるイメージがある」
目標を堂々と口にした18歳。理由は「目標を立てて、それに体、脳が勝手に意識していくと思っている」からだ。1次リーグは開催国チリ、エジプト、ニュージーランドと戦う。「チリはやっぱり戦ってくるなっていう印象。貪欲に戦ってくると思うし、他の2チームに関してもそれぞれ違った良さがあって、ストロングポイントがはっきりしてる」とイメージはできている。
トップ下を主戦場とする攻撃MFで、サイドハーフもこなす。6月のW杯アジア最終予選でA代表に初招集され、同月のインドネシア戦で国際Aマッチデビュー。Jクラブ所属の国内組のみで臨んだ7月の東アジアE―1選手権では優勝に貢献した。A代表基準を経験し「自分のどういうところが足りてないかが分かった。より正確に、素早く、強くっていうところは意識するようになった」と言う。
U―20W杯の過去最高成績は前身のワールドユースで小野伸二らを擁した99年ナイジェリア大会の準優勝。今大会でチームを率いる船越優蔵監督（48）は史上初の優勝を目標に掲げている。「優勝を狙っていきたい。みんな、そういう意識で来ている」と佐藤。自らに言い聞かせるように「目標設定しないと点を取れない。数字で違いを見せたいし、チームを引っ張っていきたい」と決意を示し、出発ゲートへ向かった。
▽U―20日本代表に選出されたメンバー
＜GK＞
中村圭佑（東京V）
ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋）
荒木琉偉（G大阪）
＜DF＞
塩川桜道（流通経大）
市原吏音（大宮）
梅木怜（今治）
喜多壱也（レアル・ソシエダード）
小杉啓太（ユールゴーデン）
森壮一朗（名古屋）
＜MF＞
大関友翔（川崎F）
平賀大空（京都）
小倉幸成（法大）
斉藤俊輔（水戸）
石渡ネルソン（いわきFC）
中川育（流通経大）
石井久継（湘南）
横山夢樹（今治）
中島祥太朗（広島）
佐藤龍之介（岡山）
＜FW＞
神田奏真（川崎F）
高岡伶颯（ヴァランシエンヌ）