サッカーU―20W杯チリ大会（27日開幕）に出場するU―20日本代表は16日、Jクラブ所属の国内組が羽田空港から事前合宿地のパラグアイ・アスンシオンに向けて出発した。世界中の有望株が集結するアンダーカテゴリー最高位の大会で、2028年ロサンゼルス五輪を目指す世代の貴重な国際舞台。羽田空港で取材に応じた佐藤龍之介（18＝岡山）は明確な目標を掲げ、頂点に導くと誓った。

「3ゴール3アシストは目指したい。自分がそのくらいできたら、チームは優勝に近づけるイメージがある」

目標を堂々と口にした18歳。理由は「目標を立てて、それに体、脳が勝手に意識していくと思っている」からだ。1次リーグは開催国チリ、エジプト、ニュージーランドと戦う。「チリはやっぱり戦ってくるなっていう印象。貪欲に戦ってくると思うし、他の2チームに関してもそれぞれ違った良さがあって、ストロングポイントがはっきりしてる」とイメージはできている。

トップ下を主戦場とする攻撃MFで、サイドハーフもこなす。6月のW杯アジア最終予選でA代表に初招集され、同月のインドネシア戦で国際Aマッチデビュー。Jクラブ所属の国内組のみで臨んだ7月の東アジアE―1選手権では優勝に貢献した。A代表基準を経験し「自分のどういうところが足りてないかが分かった。より正確に、素早く、強くっていうところは意識するようになった」と言う。

U―20W杯の過去最高成績は前身のワールドユースで小野伸二らを擁した99年ナイジェリア大会の準優勝。今大会でチームを率いる船越優蔵監督（48）は史上初の優勝を目標に掲げている。「優勝を狙っていきたい。みんな、そういう意識で来ている」と佐藤。自らに言い聞かせるように「目標設定しないと点を取れない。数字で違いを見せたいし、チームを引っ張っていきたい」と決意を示し、出発ゲートへ向かった。

▽U―20日本代表に選出されたメンバー

＜GK＞

中村圭佑（東京V）

ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋）

荒木琉偉（G大阪）

＜DF＞

塩川桜道（流通経大）

市原吏音（大宮）

梅木怜（今治）

喜多壱也（レアル・ソシエダード）

小杉啓太（ユールゴーデン）

森壮一朗（名古屋）

＜MF＞

大関友翔（川崎F）

平賀大空（京都）

小倉幸成（法大）

斉藤俊輔（水戸）

石渡ネルソン（いわきFC）

中川育（流通経大）

石井久継（湘南）

横山夢樹（今治）

中島祥太朗（広島）

佐藤龍之介（岡山）

＜FW＞

神田奏真（川崎F）

高岡伶颯（ヴァランシエンヌ）