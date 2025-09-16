「大和証券Mリーグ2025-26」、9月15日の第2試合で、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）が南1局１本場に役満・四暗刻を成就。開幕日から飛び出した快挙に、パブリックビューイング会場に詰めかけたファンも騒然となった。

【映像】いきなり決めた！仲林圭、役満・四暗刻の瞬間

今シーズンから10チームに増え、試合数や賞金が増加するなど、様々な変更点が入ったMリーグを華やかにスタートさせたのは仲林だった。南1局1本場、1万9700点の3着目だった仲林にチャンス配牌が訪れた。一万の暗刻に2索・6索の対子、さらに第1ツモで7筒も暗刻となり、七対子なら2シャンテン。さらに縦に伸びれば役満・四暗刻も期待されるものだった。

6巡目、2索を暗刻にすると、8巡目にはカン8筒でテンパイ。一盃口のみでアガれはするものの、7筒・9筒・6索のいずれかが暗刻になれば、四暗刻テンパイに変わる形になっていた。そして10巡目、9筒を引き入れて7筒・6索のシャンポン待ちで役満テンパイに。周囲の興奮もMAXになる中、リーチを打たずにダマテンで打ち進めると14巡目に7筒を引いて、見事に四暗刻を成し遂げた。

チームとしては2019-20シーズンに朝倉康心（最高位戦）が大三元をアガって以来2例目、開幕日の役満もKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が四暗刻をアガって以来2例目という快挙に、パブリックビューイング会場のファンも大興奮。コメント欄でも「開幕役満」「おおおお！！！」「これは伝説のはじまり」「初日役満えぐ」とコメントが止まらなかった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

