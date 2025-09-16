&TEAMとaoen、スペシャルライブ『BEAT AX VOL.7』共演決定 デビューまでの道のりを追体験できるストーリー仕立て【コメント全文】
BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベル・YX LABELSが手がける&TEAMとaoenが、11月22日、24日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで音楽フェス『BEAT AX VOL.7（&TEAM／aoen Special Night）』を開催することが16日、発表された。
『BEAT AX』は、日本テレビが送る延べ8万人以上を動員してきた大型イベント。第7弾となる今回は、&TEAMとaoenがタッグを組むスペシャルライブイベントとなる。これまでの代表曲から、この日のために用意された特別ステージまで一夜限りのパフォーマンスを余すことなく披露する。
さらに、同公演は単なるライブにとどまらない。両グループの出発点である『&AUDITION - The Howling -』や『応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜』のオーディション映像を交え、デビューまでの道のりを追体験できるストーリー仕立ての構成となる。ファンとともに歩んできた軌跡を“ライブで再び体感できる”仕掛けがちりばめられている。
10月に韓国デビューすることを電撃発表し、日本から世界への一歩を踏み出す&TEAMと、今年6月にデビューしたaoenが、音楽と物語でひとつになる。
【コメント全文】
■&TEAM・EJ
『BEAT AX VOL.1』に出演させていただいてからこうしてVOL.7にも呼んでいただき感謝の気持ちでいっぱいです。韓国デビューが決まり、日本から世界への新たな一歩を踏み出す今、niさらに成長した僕たちの姿をこのステージでお見せしたいと思います。aoenの皆さんとの息の合ったステージもぜひ楽しみにしていてください！
■aoen・優樹
錚々たる先輩方が出演してきた『BEAT AX』に僕たちaoenも出演させていただくことができて本当に光栄です。aoenならではのエネルギッシュなダンスパフォーマンスと個性的なメンバーのキャラクターで会場を盛り上げられるように全力で頑張ります！ここでしか見られない&TEAM先輩とのステージやトークもぜひご期待ください！
