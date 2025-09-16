ROIROM、初の単独公演開催決定 結成から半年で有明アリーナへ「楽しみにしててね！」【コメント全文】
timeleszの追加メンバーを募集するオーディション番組『timelesz project‐AUDITION‐』で候補生として話題を集めた本多大夢と浜川路己によるユニット・ROIROMが、東京・有明アリーナで初の単独公演『ROIROM debut showcase 〜dear cHaRm〜 presented by BEAT AX VOL.7』を11月23日に開催する。
【写真】沖縄旅行で…手紙を読み合うROIROM
5月に結成を発表したROIROMは、デビュー直後から雑誌、CM、音楽番組などで大きな話題を呼び、cHaRm（ファンネーム）とともに確実に歩みを進めてきた。結成半年にして有明アリーナでの初単独公演に挑む。
同公演では、ROIROMが思いを込めた“オリジナル楽曲”をcHaRmの前で初パフォーマンス。さらに、この半年の軌跡を追いかけた映像や、ROIROMの素顔が垣間見えるトークブロックなど、「cHaRmと共に創り上げる」特別なデビューショーケースになっている。
【コメント全文】
■本多大夢
一生忘れられない時間を用意します!!cHaRmと会える最初のステージ！楽しみにしててね！
■浜川路己
cHaRmのみんなと一緒にデビューの瞬間を迎えられるのが、本当にうれしいです。楽しみにしていてください！
