「ドジャース−フィリーズ」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースのフリードマン編成本部長が試合前に取材に応じ、右肩インピンジメント症候群のため５月から負傷者リストに入っている佐々木朗希投手が今週後半に傘下マイナーの試合に登板すると明らかにした。「まだはっきりとはわからないが、木曜日（１８日）や金曜日（１９日）になるだろう。まだ話し合っているところだ」と話した。同時に今季中のメジャー復帰の可能性について「あると思う。まずは次の登板を終えた後に今後どうするかを判断していく。でも、まだドジャースの一員として投げる事は十分にあり得ると思う」とした。

佐々木はマイナー３Ａでの５度目の調整登板となった９日の試合で米球界移籍後最速となる１０１・６マイル（約１６１・９キロ）を計測するなど、４回２／３、同最多９０球を投げて３安打３失点。四回まで１安打無失点、８奪三振の快投を披露した。３点は失ったが、直球の平均球速が９８・３マイル（約１５８・２キロ）に達し、課題の一つをクリアした。５試合の成績は０勝２敗、防御率６・７５。

佐々木はこの日の試合前に、ドジャースタジアムでキャッチボールなどで調整した。同本部長は佐々木の状態について「今日はいくつか検査して状態は良さそうだった」と説明。前回５度目の調整登板で球速が上がったことについては「本当に見違えるほどだった。彼は投球フォームの改善にものすごく努力してきた。以前のリハビリ登板とは違い、しっかりとした投球ができていた。調子を落とすこともあるが、そこから立て直すために本当に懸命に取り組んでいる。球の切れも良くなっており、とても心強く感じている」と話した。

その後、１２日にロバーツ監督が佐々木を次回も傘下３Ａで登板させると明言したが、登板日については未定としていた。