『THE LAST PIECE』ファイナリスト10人のビジュアルが渋谷に出現 最終回直前「SHIBUYA109」に巨大広告
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」のファイナリスト10人のビジュアルの巨大広告が、東京・渋谷に掲出された。
【番組】なんですぐできんねん！『ラスピ』練習生とハイタッチするSKY-HI
アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント/レーベル・BMSGによる3組目のボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』が放送中。公式関連動画は計7000万回再生を超え、参加者は10代限定にもかかわらずSKY-HIが「過去最高レベル」と評するほどの才能たちが集結した。
デビューメンバーが決定する19日の最終回を前に、出演するファイナリスト10人のビジュアルの巨大広告が「MAGNET by SHIBUYA109 ビッグボード」に19日まで掲出されている。
本オーディションの応募は10代限定、「夢の見方」をテーマにさまざまな展開が繰り広げられ、19日の最終審査には実力者揃いの10人のメンバーが参加。誰がデビューをつかみ取るのか。
