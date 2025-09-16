ロックシンガー矢沢永吉（76）が15日、NHK特番「NHK MUSIC SPECIAL 矢沢永吉 ヤザワ×イチロー〜俺たちの失敗〜」でマリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（51）と20年ぶりに対談。日本のラーメン店での食事代を「米ドル」で支払ったとされる“伝説”について言及した。

06年の初対談番組「英雄の哲学」から20年をへた再会での番組トークテーマは「俺たちの失敗」。その中で、イチロー氏は「これは捉え方を、見ている方は間違えて欲しくないんですけど、矢沢さん、ズルいと思うんですよね。ズルいです」と指摘。矢沢が過去に発言したとされる「俺はいいけど、YAZAWAは、何て言うかな？」との言い回しについて、イチロー氏は「何でも使えるじゃないですか。そんなの、ズルいじゃないですか」と、いたずらっぽい笑みを浮かべながら訴えた。

矢沢は発言が「独り歩きしている」と釈明したが、ただイチロー氏から「でも実際矢沢さん、使われてますよね」とツッコミをくらうと、矢沢は一瞬の間の後、「使ったんでしょうね」と“白状”した。イチロー氏が爆笑する中、矢沢は「覚えてないんですよ、本人は」と小声でつぶやいた

ここで矢沢は「だって前に、矢沢さん、ラーメン屋でドルでラーメン食べたって、矢沢さんぐらいのもんですよね（と言われた）」と、自身に関する別の“伝説”に自ら言及。矢沢は「え？ドルでラーメン食べた？」と記憶があいまいだったことを示唆しつつも「そうしたら、そういうこと実際あったわけですよ」と認めた。

イチロー氏は「あるじゃないですか！」と大笑い。矢沢は「あるんですけど、この説明をしなかったら、『え？ドルでラーメンを払うわけ？矢沢は？面白いヤツだな』って（見ている側は）取らないじゃないですか」と釈明したが、イチロー氏から「でも本当に払ったんですよね？」とかぶせられ「だからそういうことがあったんで…」と繰り返した

イチロー氏は興奮した様子で「わ、この話、いっぱい聞きたい」と喜びながら「こういう話、世界観が完全にある。その世界観を作り上げられたのが、もう、それは天才だと思います」と称賛。矢沢は「いや、本当に…」と照れ笑いした。