¸½Ìò½÷»Ò¹âÀ¸¥·¥ó¥¬¡¼¡¢°ìÉô¥¢¥ó¥Á¥³¥á¥ó¥È¤ËÉÔ²÷´¶¡ÖÆ²¡¹¤È¤³¤¤¤è¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤è¤Í¡×
ÁÇ´é¤ò±£¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¸½Ìò¹â¹»À¸¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼tuki.¡Ê16¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£°ìÉô¤ÎÈãÈ½Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ËÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
tuki.¤Ï¡Ö¡Ø¥¢¥ó¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ù·Ï¤Î¥³¥á¥ó¥È1ÈÖ¥¿¥Á°¤¯¤Ê¤¤¡©¡ª¾Ð¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸À¤Ã¤È¤±¤ÐÌÈºáÉä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡ª¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ¤Í¡ª¾Ð¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÊÖ¿®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤ÊÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë°ìÉô¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¡ÖÊÝ¸±¤«¤±¤ë¤Ê¾Ð¡×¡ÖÆ²¡¹¤È¤³¤¤¤è¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤è¤Í¾Ð¾Ð¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë»à¤Ì¤Û¤É¥à¥«¤Ä¤¯»þ¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ÉµÞ¤ËÁ´Éô¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ë¾Ð¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£