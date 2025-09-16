「小國神社・開運線」を10月から運行

静岡鉄道グループの秋葉バスサービスと遠江国一宮の小國神社（静岡県森町）は2025年9月10日、路線バスの小國神社線（愛称「小國神社・開運線」）を10月から実証運行すると発表しました。

【参拝に便利！】「小國神社・開運線」の運行概要（画像）

小國神社は年間約85万人が訪れる県内屈指の名所です。しかし公共交通がなく、観光客の多くはマイカーや観光バスを利用しており、年末年始や紅葉の季節には深刻な渋滞も発生しているといいます。

このような課題を踏まえ、県の支援事業を活用しながら、観光需要に特化した神社直行の路線バスを運行します。

秋葉バスサービスによると、路線バスはかつて静岡鉄道時代に定期運行されていましたが、今回およそ50年ぶりに復活させるということです。

「小國神社・開運線」は、土休日や11月中旬〜12月中旬の紅葉シーズン、年末年始に専用ラッピングの車両で1日1〜4往復運行。袋井駅〜遠州森駅〜小國神社を結びますが、神社手前は、一般車は通れないゴルフ場内を特別に許可を得て経由します。これにより時間短縮と定時性確保を図ります。小國神社までの所要時間と運賃は、袋井駅発が40分・800円、遠州森駅発が25分・400円です。

このほか日によって、遠州森町バスターミナル〜遠州森駅〜小國神社の便も運行されます。

運行初日の10月3日（金）には、神社でバスの安全運行を祈願する開通式典が、袋井駅前バス停で出発式がそれぞれ開かれる予定です。