【シーン セレクション 01 グレンダイザー 勝利への雄叫び】 2026年1月 発送予定 価格：7,480円

プレックスは、フィギュア「シーン セレクション 01 グレンダイザー 勝利への雄叫び」を2026年1月に発売する。価格は7,480円。

本製品は、アニメ「UFOロボグレンダイザー」に登場するロボット「グレンダイザー」を、アニメの記憶に刻まれた名シーンを、独自の視点で切り取り、作品の世界観を全高約14センチの精巧なフィギュアで再構築し、細部に宿るこだわりと、空気感までをも閉じ込めた造形美で、手に取りやすく、飾りやすい。大きすぎず、小さすぎない絶妙なサイズ感が、空間を彩るブランド「シーンセレクション」で商品化したもの。

グレンダイザー第一話の激闘シーンを全高約14cmに凝縮して立体化しており、円盤獣や土台はウェザリング塗装。一方グレンダイザーは激闘にもかかわらず汚れひとつない劇中を再現したこだわりの彩色となっているほか、ダブルハーケンは別パーツで付属しており、好みで着脱できる。なお肩のハーケンは着脱不可となっている。

「シーン セレクション 01 グレンダイザー 勝利への雄叫び」

サイズ：全高 約140mm 素材：PVC、ABS

(C)ダイナミック企画・東映アニメーション

※写真と実際の商品は多少異なる場合がございます。