元テレビ東京のテレビプロデューサー佐久間宣行氏が16日までに、自身のYouTubeチャンネル「BSノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜」を更新。“最もひどい発言をする芸能人”を実名告白した。

今回の動画で佐久間氏は、出会って約25年の“戦友”というお笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼らと飲みながらさまざまなトークに花を咲かせた。

SNSの炎上の話題になった時、矢作は「あんまり気にしない方がいいよ。たいしたことないよ、炎上なんて」と私見を語った。

佐久間氏がすかさず「すべての芸能人で、（おぎはやぎの）小木（博明）さんよりひどいこと言うことないんだから」とリアクションすると、矢作も「ないない。ないよ〜。ほんとだよ」と同意し、画面には「炎上とか関係ない相方小木博明」というテロップが表示された。

そして矢作は「だってこの前、（メイプル超合金の）カズレーザーと二階堂ふみが結婚して。実は二階堂ふみが何年か前に（おぎやはぎの）うちのラジオに来たことがある。なんで来たのかっていったら、SNSに二階堂ふみが“すっぴん（写真）”をあげてた。そしたら（小木が）“ブスだね〜”って言ったら、（その発言を聞いた）二階堂ふみが“（自分の）すっぴん、ブスじゃない”って言って、わざわざ（ラジオの）生放送に来たの、すっぴんで。松岡茉優経由で」と“小木のひどい発言”話を振り返った。

これを受け、佐久間氏は別の“小木のひどい発言”エピソードとして「ある番組で、可愛いパンダが出ている映像が（流れた）。でもパンダって遊んでるわけだから泥とか（体に）つくじゃないですか？ でも小木さんワイプで“汚ねぇな〜”って。朝の生放送で」と明かし、笑いを誘った。

スタッフから「小木さんがそういうことを言った時に、隣にいる矢作さんはどういう気持ちですか？」と聞かれると、矢作は「フォローをしたことによって広まっちゃう場合もあるから、無視した方がいい時もあるから、ちょっと難しい。フォローしない方がいいんじゃないか、っていうヤバいやつも言うから、難しいところよね」などと話していた。