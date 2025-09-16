【「Palworld / パルワールド」正式リリース（Ver.1.0）】 2026年リリース予定

ポケットペアは、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」について、正式リリース版を2026年にリリースすると発表した。

現在アーリーアクセス中の「Palworld / パルワールド」の正式リリース版となるVer.1.0が2026年にリリース決定。今までにない非常に大規模なコンテンツを計画しているとのこと。

また、年内にも複数のサプライズを用意。詳細については今後の続報に期待してほしいとしている。

なお、「Palworld / パルワールド」はSteamにて9月23日まで25%OFFとなるセールも実施中。通常3,400円のところ、期間中は2,550円とお買い得に購入できる。

□「Palworld / パルワールド」のページ

【パルワールド（Ver.1.0）とポケットペアの"これから"について】

(C) Pocketpair, Inc.