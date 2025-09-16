「パルワールド」、2026年に正式リリース決定。年内にも複数のサプライズを用意
【「Palworld / パルワールド」正式リリース（Ver.1.0）】 2026年リリース予定
ポケットペアは、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム「Palworld / パルワールド」について、正式リリース版を2026年にリリースすると発表した。
現在アーリーアクセス中の「Palworld / パルワールド」の正式リリース版となるVer.1.0が2026年にリリース決定。今までにない非常に大規模なコンテンツを計画しているとのこと。
また、年内にも複数のサプライズを用意。詳細については今後の続報に期待してほしいとしている。
なお、「Palworld / パルワールド」はSteamにて9月23日まで25%OFFとなるセールも実施中。通常3,400円のところ、期間中は2,550円とお買い得に購入できる。
『#パルワールド』は、2026年に正式リリース（Ver. 1.0）予定です。
リリースに向けて現在、大規模なコンテンツを開発しており、2025年内にもサプライズを計画しています。
▼詳細は動画をご覧ください。 pic.twitter.com/z5ewJQRQ78
