ENHYPEN、グローバル人気に拍車！『Brought The Heat Back』がSpotifyで1億回再生突破

ENHYPENの楽曲『Brought The Heat Back』が、Spotifyで1億回再生を突破した。

【写真】ジョンウォン、事務所先輩と“密着SHOT”

Spotifyによると、ENHYPENの2ndフルアルバム『ROMANCE : UNTOLD』の収録曲『Brought The Heat Back』が、9月14日付で1億1万1915回再生を記録した。これで彼らはSpotifyで通算14曲の“1億回再生曲”を保有することとなった。

2024年7月にリリースされた『Brought The Heat Back』は、愛する“君”によって初めて芽生えた嫉妬心に戸惑いながらも、平常心を装いながら虚勢を張る少年の感情を描いた楽曲。ファンキーなサウンドと軽快なエネルギーが特徴のこの楽曲は、ENHYPENの個性あふれる魅力が際立ち、世界で高い人気を集めた。

（写真＝BELIFT LAB）ENHYPEN

『Brought The Heat Back』が収録された2ndフルアルバム『ROMANCE : UNTOLD』は、メンバー全員が作詞・作曲・プロデュースに参加した。さらに、HYBEのパン・シヒョク総括プロデューサーも細部にまでこだわり、完成度を高めた作品だ。ENHYPENはこの作品でデビュー初のトリプルミリオンセラーを達成し、“K-POPトップティア”としての地位をさらに確固たるものにした。

ENHYPENのSpotify累計ストリーミング数はすでに57億回を突破している。『FEVER』『Bite Me』が4億回以上、『Drunk-Dazed』『Polaroid Love』が3億回以上、『Given-Taken』が2億回以上、『Sweet Venom』『XO (Only If You Say Yes)』『Tamed-Dashed』『Future Perfect(Pass the MIC)』『SHOUT OUT』『Blessed-Cursed』『Go Big or Go Home』『No Doubt』『Brought The Heat Back』がそれぞれ1億回以上再生されている。

現在ENHYPENはワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」を開催中。10月3日〜5日にシンガポール・インドア・スタジアムで公演を行い、24日〜26日にはソウル・KSPO DOMEでワールドツアーのフィナーレを迎える予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。