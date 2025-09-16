“丸刈り”姿公開…SEVENTEEN・ホシ、本日（16日）入隊！ファンへ新曲リリースのプレゼントも「やり遂げて戻ってくる」

SEVENTEENのホシが本日（16日）入隊する。

【写真】ホシ、原宿に降臨！

ホシは16日午前、新兵訓練所に入所して基礎軍事訓練を受けた後、陸軍現役として服務を続ける予定だ。これにより、すでに入隊したジョンハン、ウォヌ、ウジに続き、メンバーの中で4人目に国防の義務を果たすことになる。

入隊を翌日に控えた15日夜、ホシは公式ファンコミュニティ「Weverse」でライブ配信を行い、ファンに最後の挨拶を伝えた。彼は「ご存じの通り、明日入隊することになった。元気にしっかり行ってくる。今日ジフン（ウジ本名）が論山（ノンサン）訓練所に入隊したけれど、元気だから大丈夫だし、僕たちはきっとやり遂げるから心配しないでほしい」とファンを安心させた。

（画像＝「Weverse」キャプチャ）ホシ

さらに「頭を丸刈りにしたからようやく実感が湧いてきた。むしろ気持ちがより引き締まった。だから心配しないでほしいし、しっかりやり遂げて戻ってくる。軍白期に皆さんが退屈しないように、コンテンツを一生懸命準備した。どう感じていただけるかは分からないが、楽しんでくれたら嬉しい。部隊に入って配属を受ければ、会社と連絡が取れるならコンテンツの確認もしながら過ごすことになると思う」と語った。

ホシはまた「撮影はすべて終えて、家族と時間を過ごしている。TMIを言うと、本来は現役兵は5週間の訓練だが、僕とジフンは秋夕（チュソク）連休が重なって7週間になった。7週間の訓練をしっかり受けて元気に戻ってくる。皆さんも健康でいてください」と話し、帽子を脱いで丸刈り頭を公開し、ファンに敬礼を見せた。

またホシは「明日しっかり行ってくる。実は明日18時に僕が頑張って作業した曲の一つ『TAKE A SHOT』が公開される。今日はティーザー写真が出るはず。MVも撮ったけれど、スタッフと一緒にもっと良い映像に仕上げようということで、音源が先に公開されて映像は後で出ることになった。弟たちと楽しく作業した曲で、すべてラップの曲。これまでとは違うスタイルで、自分を表現した曲だからぜひ聴いてほしい」と、入隊当日に公開される新曲について説明し、期待を高めた。

（写真提供＝OSEN）ホシ

一方、俳優イ・スヒョクは15日、自身のSNSにホシとのツーショットを掲載し「とてもたくましくやり遂げることを知っている。絶対に怪我せず健康で。ホシがファンのためにたくさん準備したので期待してほしい。そのためしばらく会えなかった。直接見送れてよかった。うちのホヤン、元気に行ってらっしゃい」と激励。俳優イ・ドンフィもホシとコメディアンのチ・ソクジンとの写真を公開し「気をつけて行ってきて」と応援した。

ホシはこれらの投稿をシェアし「ありがとうございます、ヒョン（兄さん）」と応えて温かさを添えた。

さらに13日に公開された俳優ユ・ヨンソクのYouTubeチャンネル動画で、ホシは「軍隊に期待感があるか」との質問に「期待もあるし、そわそわもするし、いろんな感情が交差する。そういう生活をいつまた経験できるだろうか。中学生で会社に入って以来、ずっと同じ社会組織にいたから、別の社会組織に行ってみたい気持ちもあり、ワクワクする気持ちもある」と前向きな姿勢を示していた。

14日には仁川（インチョン）アシアド主競技場で開催されたSEVENTEENのコンサート「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」にジョンハン、ウジ、ウォヌとともに客席に登場し、公演を楽しんだ。ファンから熱い声援を受けたホシは、1年半の兵役を経て2027年3月15日に除隊する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ホシ プロフィール

1996年6月15日生まれ。本名クォン・スニョン。2015年5月26日にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。メインダンサーで、パフォーマンスチームのチームリーダーを担当している。「ホシ」という活動名は、「パフォーマンス時の目が虎に似てる」という理由から、韓国語で虎を表す「ホランイ」と視線を表す「シソン」の頭文字をかけ合わせて誕生したもの。日本のテレビ番組に出演した際には日本語のコメントを心がける姿がたびたび見られ、努力家でファン思いな一面も支持されている。