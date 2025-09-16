渡辺美奈代、イケメン次男の幼少期ショット公開 22歳誕生日を祝福「名月の笑顔にどれだけ癒された事でしょう」
【モデルプレス＝2025/09/16】歌手でタレントの渡辺美奈代が14日、オフィシャルブログを更新。タレントで次男・矢島名月が22歳の誕生日を迎えたことを報告し、幼少期から現在までの成長ショットを多数公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】渡辺美奈代、イケメン次男顔出しの密着ショット
この日、「Happy Birthday NAZUKI」と題してブログを更新した渡辺。ブルーやピンクのハートマークや絵文字を交えながら「Happy Birthday Nazuki あっという間に22歳に…」と切り出し、「いつもニコニコの名月。名月の笑顔にどれだけ癒された事でしょう。。。健康で名月らしく笑顔溢れる1年になることを願っています おめでとう！」と母としての想いを込めて祝福した。
ブログには、受話器を持つ幼少期の可愛らしい姿や、プールで笑顔を見せる写真、渡辺と一緒に料理を楽しむ姿、成長してからの母子2ショットや家族ショット、愛犬たちと寄り添う姿まで、次男の22年の歩みを振り返る写真を多数公開している。
この投稿にファンから「名月君、おめでとう」「ニコニコ笑顔の写真ばかり」「美奈代ちゃんとの2ショット写真も素敵」「素敵な1年でありますように」「笑顔が素敵ななづくん、こちらまで幸せな気分になります」「たくさん愛されて素敵に成長していますね」「名月くんの笑顔…溢れて…最高に素敵で可愛い」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆渡辺美奈代、次男・矢島名月の22歳誕生日を祝福
