ホンダ新型「軽ワゴン」発売に賛否両論!? レトロな“丸目ライト”採用しつつ「最新技術」モリモリ搭載！「正直かなり驚いた…」と反響殺到！ ライバル圧倒する“性能”がスゴイ新型「N-ONE e：」に「エンジン屋でいて欲しい」の声も!?

ホンダ新型「軽ワゴン」発売に賛否両論!?

2025年9月12日、ホンダは新たな軽自動車として新型「N-ONE e：（エヌワンイー）」を発売しました。

国内の軽自動車需要がますます高まる中、新型N-ONE e：はさっそく多くの注目を集め、様々な反響が寄せられています。

ホンダ新型「軽ワゴン」発売に賛否両論!?

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「軽ワゴン」です！（86枚）

新型N-ONE e：は、軽商用EV「N-VAN e：」に続く、ホンダの軽自動車シリーズ「N」における電気自動車（EV）の第二弾モデル。

ガソリンエンジンを搭載した軽自動車「N-ONE」をベースに開発されており、N-ONEの特徴でもあるレトロで愛らしいデザインと扱いやすいサイズ感、そして大人4人がゆったりと乗れる車内空間を継承しています。

そんな新型N-ONE e：はメインターゲットに、N-ONEの既存ユーザー層に加えて、40代から50代の子離れ期にあたる既婚女性を設定。

「日々の買い物や通勤など短距離移動が中心」「シンプルな使い勝手を求める」「コストパフォーマンスを重視する」といったスタイルでクルマと付き合うユーザーを想定しており、さらにサブターゲットには20代の独身女性もイメージしているといいます。

このように主に女性に向けて開発された新型N-ONE e：は、エクステリアに「愛らしさ」と「軽快さ」を両立したクリーンなデザインを採用。

インテリアは軽やかで広々とした空間構成としたほか、自然な運転姿勢が保てるよう、ペダルやハンドル操作がしやすい設計となっています。

くわえて、インパネのトレーやロングコンソール、ドアロングポケットなど収納機能も充実させ、高い実用性を確保しました。

グレードは2タイプ構成となっており、スタンダードな「e：G」と上級グレードの「e：L」を設定。

「e：G」はシンプルなデザインと機能を追求し、センターディスプレイも省いたすっきりとした室内空間が特徴です。

一方、上級の「e：L」は、9インチの「Honda CONNECTディスプレイナビゲーション」や「本革巻きステアリングホイール」「14インチアルミホイール」「急速充電機能」などを標準装備し、充実のアイテムと上質感に満足できるグレードとなっています。

安全運転支援機能「Honda SENSING」は両グレードに標準装備。

またホンダの軽自動車としては初めて「トラフィックジャムアシスト（渋滞運転支援機能）」を搭載し、衝突時の二次被害を軽減する「衝突後ブレーキシステム」も採用しています。

走行性能では、ベースとなるN-ONEの持つ取り回しの良さに、EVならではのキビキビとした走りが加わり、安心感のある運転を実現。

アクセルを緩めるだけで自動的に減速し、最終的に停止まで行う「シングルペダルコントロール」機能も採用され、快適な運転をサポートします。

電気自動車となると気になるのが航続距離ですが、新型N-ONE e：は大容量バッテリーを搭載することで最大295km（WLTCモード）を達成。

開発責任者によると、毎日20km走っても週に一度の充電で済むため、これまで日常生活にガソリン車を取り入れていたような環境でも安心して使用できるとのことです。

さらに、別売りのAC外部給電器「Honda Power Supply Connector」を使えば、最大1500Wまで出力が可能で、災害時の蓄電池としても役立ちます。

この新型N-ONE e：の車両価格（消費税込）は、スタンダードな「e：G」が269万9400円から、上級グレード「e：L」が319万8800円から。

なお、現状では国の補助金（57万4000円）が適用されるため、「e：G」は実質212万5400円で購入できるほか、追加で各自治体の補助金も受けることが可能です。

※ ※ ※

新型N-ONE e：は発売直後から多くの注目を集め、SNSなどでは、

「これはいいかも！」

「軽の電気自動車市場は日産『サクラ』の独占状態だったけど競争が激しくなるな」

「サクラより約10万円高いが、航続距離が100km伸びるのはスゲーよ！」

「295kmも走るのは正直かなり驚いた」

「サクラより115kmも多く走れるのは精神的負担が相当減るはず」

「航続距離はかなりいい感じ」

といったコメントが見られます。

とくに競合モデルと比較して、新型N-ONE e：の航続距離が優秀だと称賛する人は少なくありません。

またその他には、

「オプション追加したら300万円超える…」

「補助金が支給されるから実質200万円前半に収まるでしょ」

「航続距離減っても安い方が良かった！」

「軽ならもう少しバッテリー容量割り切って価格抑えたほうが売れそう」

などの声も上がっており、価格設定については賛否両論の様子。

さらに、

「なんで『N-BOX e：』にしなかったの？」

「広いN-BOXベースで作ってたらもっと売れるのでは」

「N-BOXで電気自動車作った方が需要はあると思うけど、走行距離が減るんじゃないかな」

「サクラより良いけど、BYDとヒョンデが安い軽EVを出すまでは様子見する」

「時代遅れとは思いつつ、ホンダはいつまでもエンジン屋でいて欲しい…」

との投稿も寄せられました。

N-BOXのように車内が広い軽ハイトワゴン型の電気自動車を求める人も珍しくなく、また競合他社がそのようなモデルを開発しているという噂もあるため、今後ホンダがさらなる軽電気自動車のバリエーション展開に動く可能性も否定できません。