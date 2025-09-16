米ニューヨークを活動拠点にしているタレントの渡辺直美（37）が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「汚くないんだけど汚い話」を披露した。

仕事の飛行機移動のため、空港で過ごしていた様子を公開。「まじで汚くはないんだけど汚い話していい？（笑）」と断り、面白いエピソードを披露した。

「空港行く前にネロさんに髪切ってもらってまだ時間あったから一緒にカレー食べたのね！がむしゃらに食べてたら今火傷治療中の右腕の包帯にカレーついちゃってさ、拭いたんだけどもう100%うんこなの見た目が、笑」と説明。

移動中は大勢の人と顔を合わせるため「もうただでさえ包帯って目立ってチラ見されるのにえ？うんこ付いてない？ってなるじゃんか。笑」と危惧し、「もう茶色がさ、その茶色なので変えの包帯も全てパッキングしちゃったからもう死ぬ気で隠すしかない！」とつづった。

また、「世の中、包帯にカレー付く確率よりも、お尻拭いた拍子に包帯にうんこ付く確率の方が高いじゃん？きっと！！！」と予想し、「何がなんでもCAさんには隠していきます。以上、汚くないんだけど汚い話でした、笑」とした。

この日の投稿の前に9日、ストーリーズで料理中に油が跳ねて大やけどしたことを報告し、右手に包帯を巻いた痛々しい姿を公開していた。