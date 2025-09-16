俳優の城田優（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。俳優・志尊淳（30）とのイベントのオフショットを披露した。

「『S.S.J』本日の最終公演にお邪魔してきました」と志尊のオフィシャルファンクラブイベントに出演したことを明かすと、会場で志尊と自身が肩を組み顔を寄せ合うショットをアップ。

「久々の、プライベート以外の空間での淳ちゃんとの絡みはとても新鮮で、本当にあっと言う間に終わってしまいました」と記すと、「僕なりに、彼が普段ファンの皆様の前ではあまり出さないような、愛おしい弟感溢れるムーブや、悪ふざけばっかりしてる僕と一緒になってふざけて散らかして爆笑している姿(これはいつも通りか笑)をお見せしようと意気込んでいましたが、結果的には彼と、そして彼のファンの皆様と、ただただ楽しく平和な時間を過ごしてしまいました。笑」と振り返った。

「僕が30歳の時、サプライズで僕のファンミに登場してくれたあの時から10年。あの頃はまだ『城田さん』呼びで、めちゃくちゃ敬語だったなぁ笑 あれからこんなにも仲を深め続けてこられたことを心から幸せに思います」と喜び、「正義感が強く、仕事に対しても家族や仲間、そしてファンの皆様に対しても、真摯に向き合っている彼の心の中にある大きな愛に、僕は何度も救われてきました。淳ちゃん、本当にありがとう」と感謝をつづった。

また「話は少し変わるのですが、、ここ数年、メディアや人との会話の中で『友達』や『親友』という言葉を使うことに対して強い恐怖心、葛藤が生まれてしまい、大切な存在を大切に出来なくなっていた中で、つい最近、この胸につっかえた大きなシコリのようなものが、大切な友達のライブや、今日のイベント、その他近くにいる大切な人たちからもらう言葉や行動によって、少しずつ溶けていくような感覚がありました。まさにデトックスです。(ワンオクロックのライブに関してはまたゆっくり語ります)」と回顧。

「とにかく、あれこれ考えすぎず、僕は僕の価値観で、大切やものを、しっかり自分の手で抱きしめながら、精一杯生きていこうと思う今日この頃でした。まだまだ道のりは長いけど、少しだけ昔の自分の感覚を取り戻させてくれた全ての人に、心からありがとう。Love ya」と締めくくった。

城田の投稿に、フォロワーからは「仲良しなお2人がだいすき」「大好きなお二人のツーショットは尊い」「優くん、素敵なお写真にメッセージをありがとう これからも、ずつとじゅんくんのそばに居てね」といった反響が寄せられている。