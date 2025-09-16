ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦の試合前会見に臨み、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）の次回登板に言及した。

佐々木は9日（同10日）に傘下3Aで5度目のリハビリ登板に臨み、5回途中3失点と力投し、渡米後自己最速100・6マイル（約161・9キロ）を記録した。

メジャー復帰が近づいていたかに思われたが、右ふくらはぎを痛めたことから、次回もマイナーでの登板が決定している。ロバーツ監督は次回登板日程について「わからない」と語るにとどめた。佐々木はこの日、ドジャースタジアムでキャッチボールなどを行い、体を動かした。

アンドルー・フリードマン編成本部長もこの日の試合前に取材対応。前回登板で佐々木の球速が上がったのは本物かとの問いに「あれは非常にリアルだった。彼は投球フォームを改善するために凄く努力してきた。リハビリ登板の時も、それはケガではなくフォームの問題だった。少し崩れることもあるが、彼は懸命に修正した。明らかに良くなっていたし、球威もかなり上がっていた。非常に勇気づけられる内容だった」と高評価した。

佐々木が残りシーズンでメジャーに昇格する可能性があるかと問われると「直近の登板をまず無事に終えることだ」と明言は避けた。次回のマイナー登板については「木曜か金曜に投げると思う」と18日（同19日）か19日（同20日）に投げる見通しを示した。