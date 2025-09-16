愛知県民が選んだ「穴場だと思う街（駅）」ランキング！ 2位「豊橋」を上回る1位は？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜3月5日の期間、愛知県居住の20〜49歳の男女2000人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 愛知県版/名古屋市版」として結果を発表しました。
本記事では、愛知県民が選んだ「穴場だと思う街（駅）」ランキングを紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
都市部からは距離があるものの、新幹線を利用すれば名古屋や東京へのアクセスも良好。生活の利便性と住宅コストの低さを両立できる点が評価されており、ファミリー向け賃貸の家賃も月10万円程度と比較的手頃で、コストパフォーマンスの高さが支持を集めています。
都心に位置しながらも住まいの選択肢が豊富で、利便性の高さに対して家賃が比較的手頃に感じられる点が背景にあります。シングル向けで6.9万円、ファミリー向けでも16.7万円と、利便性を考慮するとコストパフォーマンスの高いエリアと評価されているようです。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：豊橋／32点豊橋駅は、東海道新幹線・在来線・私鉄が乗り入れる、愛知県東部の主要な交通拠点です。
1位：名古屋／49点名古屋駅は、総合ランキング1位の人気エリアでありながら、今回の調査では「穴場」としても1位に選ばれました。
