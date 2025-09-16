もうお風呂掃除でかがまなくていいよ。汚れ落ちも抜群な電動デッキブラシでね
お風呂掃除というと、かがんだり立ったり濡れたり…と地味に疲れる作業ですよね。「やらないと…」と分かっていながらも、ついつい後回しにしている人も多いはず。そんな全国のズボラさんに朗報です！
エペイオス（Epeios）の「電動バスポリッシャー HM115」は水垢、カビなどの頑固な汚れを簡単に、そしてしっかり落としてくれる優れものなんです。
高速回転で力いらず
350RPM（＝1分間で350回転）に達する高速回転なので、余計な力を入れずに洗剤を泡立て、浴槽や浴室の床を傷つけないよう、綺麗に汚れを落とすことが可能です。
「電動掃除ブラシだと、隣近所への騒音が心配」といった方でも、運転音を抑えた低騒音モデルとなっているため、問題なく利用できますよ。
スティックの伸縮やブラシの角度調整も可能
スティックの伸縮やブラシ先端の角度を調整できるのもポイントの一つ。柄の長さは、身長や使用場所に合わせて8段階で変更できるため、立ったままで浴槽から天井までのお掃除を軽々こなすことができます。さまざまな家事をこなす人たちの頼もしい味方！
ブラシの先端はワンタッチで45度の角度まで自由に調節できるため、細かい部分の掃除にも◎。
コードレスだから収納も簡単
充電について心配している方もご安心ください。一般的な電動掃除ブラシの充電時間が5〜8時間ほどなのに対して、「電動バスポリッシャー HM115」は4時間の充電で最大90分の連続使用ができるため、1日充電すると何日も充電要らずで使えます。
またワイヤレスとなっているため、コンセントの場所を気にする必要もありません。収納フック付きなので、壁に掛けるだけで簡単に収納できますよ。
4種の替えブラシで浴室以外のお掃除にも
そしてなんとこの商品、4種類の替えブラシが付属しています。台所や床など大きな面の掃除に使える「フラットブラシ」、水槽や洗面台、部屋の隅や曲面の掃除に使える「コーナーブラシ」、浴槽などデリケートな物の掃除に使える「ドームブラシ」、そして細部や局所的な掃除に適した「デッキブラシ」。そのためブラシを付け替えるだけで、浴槽以外の掃除にも使用できます。
