“ハローキティ”70年代レトロデザインの新作バッグ登場！ 刺しゅうトートなど全3種
レディースファッションブランド「grove（グローブ）」は、9月23日（火・祝）から、サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”とコラボしたアイテムを全国の店舗で発売。オンラインストアでは9月19日（金）より先行発売する。
【写真】大人かわいいブラックも！ コラボアイテム一覧
■お出かけにぴったりなポーチも
今回登場するのは、1970年代のデビュー当時のハローキティをモチーフにしたレトロデザインのコラボシリーズ新作。
ポケットから顔を出すハローキティの刺しゅうがかわいい「スクエアトートバッグ」は、ブランドのトレードマークでもあるリボンモチーフのチャーム付きで用意される。
また、リボンとキティフェイスのオリジナルキルティングが目を引く「キルトトートバッグ」も展開。両バッグともにジーンズブランド「Lee」の別注アイテムだ。
さらに、ハローキティの顔が刺しゅうされ、チャームとしても利用可能なミニサイズの「ポーチ」もラインナップ。いずれも裏地にはウインクしたキティのデザインが採用されたキュートなアイテムとなっている。
【写真】大人かわいいブラックも！ コラボアイテム一覧
■お出かけにぴったりなポーチも
今回登場するのは、1970年代のデビュー当時のハローキティをモチーフにしたレトロデザインのコラボシリーズ新作。
また、リボンとキティフェイスのオリジナルキルティングが目を引く「キルトトートバッグ」も展開。両バッグともにジーンズブランド「Lee」の別注アイテムだ。
さらに、ハローキティの顔が刺しゅうされ、チャームとしても利用可能なミニサイズの「ポーチ」もラインナップ。いずれも裏地にはウインクしたキティのデザインが採用されたキュートなアイテムとなっている。