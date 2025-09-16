フリードマンが見解「試合に勝つことを私たちは考えている」

ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長が15日（日本時間16日）、本拠地・フィリーズ戦前に取材に応じた。大谷翔平投手の“救援起用”について「日程によって（起用方法が）変わってくる」と話した。

大谷は今季、右肘の手術から2年ぶりに投手復帰。ここまで12試合に登板して1勝1敗、防御率3.75。今季の最長イニングは復活勝利を挙げた8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦での5回となっている。

デーブ・ロバーツ監督は14日（同15日）に「まだ議論の余地がある。我々は先発として考えているが、将来的に変更する可能性もある」と救援起用に含みを持たせていた。一方で現行のルールでは指名打者から救援登板し、再び指名打者に戻ることは許されていない。

フリードマン編成本部長は「今は出来るだけ試合に勝つことを私たちは考えている」と言及。「ショウヘイはナ・リーグ最高の先発投手の1人。彼の役割は、試合を行う日によって変わってくる」と話した。そのため、「それが分かるまで、詳細に語ることは難しい」と多くは語らなかった。

それでもプレーオフでの活躍にはフリードマン編成本部長も期待せざるを得ない様子だった。「ああ。去年は（ポストシーズンの大谷について）よく話した。初めての10月（ポストシーズン）はインクレディブルで衝撃的な活躍をしてくれるはずだってね。（今年は）投手としてもプレーするから、彼は投打において彼は大きなインパクトを残すだろう」と二刀流起用を明言していた。

さらに続けて「二刀流をすれば膨大なアドレナリンが出るし、（レギュラーシーズンと）違う。幸運なことに去年は（プレーオフを）経験できたので、プレーオフはどういう感じになるか知識がある。もちろん、WBCでの経験も助けになる。自分本位の意見を言わせてもらえば、彼（のプレー）はとても楽しみだ」と期待した。（Full-Count編集部）