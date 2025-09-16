あいみょん、新曲「ビーナスベルト」10・22リリース 會田茂一＆長岡亮介プロデュース曲も収録 新アー写にも注目
シンガー・ソングライター・あいみょんが、18枚目となるニューシングル「ビーナスベルト」を10月22日にリリースすることが決定した。
【画像】あいみょんのタトゥーも話題となった『GINZA』8月8日発売（9月号）表紙
表題曲の「ビーナスベルト」は、日の出前や日没直後に太陽と反対側の空に現れる淡いピンク色の光の帯を指す言葉で、楽曲ではその幻想的な現象をモチーフにした歌詞世界が展開される。リリース発表にあわせて、ビーナスベルトを背景に撮影された新たなアーティスト写真も公開された。アートディレクションは、前作に引き続きとんだ林蘭氏が手がけている。
カップリングには、會田茂一と長岡亮介をプロデューサーに迎えて制作された新曲「おじゃまします」を収録。2曲を通じて、あいみょんの新たな表現に触れられるシングルとなる。
また、CDの先着購入者特典としてオリジナル缶バッジの付属が決定しており、全6種の中からランダムで1種がプレゼントされる。缶バッジのデザインは後日発表される。
さらに、楽曲の世界観を映像で切り取ったvery very short movieも公開。今後も特設サイト内のコンテンツカレンダーにて、各種コンテンツが順次展開予定となっている。
なお、あいみょんは11月から全国7都市を巡るツアー『AIMYON TOUR 2025+“ヘブンズ・ベーカリー”』の開催も控えており、精力的な活動に注目が集まる。
