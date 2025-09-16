がれきの中を移動するパレスチナ人の子ども/ Ali Jadallah/Anadolu/Getty Images

（ＣＮＮ）イスラエル軍の参謀総長を務めた経験のあるヘルジ・ハレビ氏が、約２年前にパレスチナ自治区ガザ地区で戦闘が始まって以降、ガザのパレスチナ人の１０人に１人以上が死亡または負傷したと語っていたことがわかった。

ハレビ氏は先週、南部アイン・ハベソールで、「ガザには２２０万人が住んでいる。現在、ガザではその１０％以上、２０万人以上が死亡または負傷している。これは穏やかな戦争ではない」と語った。

この数字が注目されるのは、パレスチナ保健省が発表した死傷者数とほぼ一致するためだ。保健省は、イスラエル軍によって約６万５０００人が死亡し、１６万４０００人以上が負傷したと発表している。

戦争中、イスラエル当局はパレスチナ保健省の統計に繰り返し異議を唱え、ガザでの死傷者数の報告に疑念を投げかけようとしている。イスラエルはまた、保健省がイスラム組織ハマスの提供するデータに依拠していると非難してきた。

ハレビ氏の発言は９日のものだが、週末になってイスラエル・メディアが音声を公開して報じた。ＣＮＮも録音を入手し、出席者に確認してハレビ氏の発言であることを確認した。ハレビ氏はガザでの紛争の最初の１年５カ月の間、参謀総長を務めていた。

イスラエル軍の報道官は「非公開の会話で話された事柄についてコメントしない」と述べた。

ハレビ氏は、ハマスによる攻撃を阻止できなかったイスラエル軍の失敗の責任を取り、今年３月に辞任した。