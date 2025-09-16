ヒカル「オープンマリッジ宣言」で登録者16万人減少 SNSも反響「ノアちゃんかわいそう」「どんな状況でも応援」
YouTuberのヒカルが14日、自身のYouTubeで公開した動画で「僕たちは“オープンマリッジ”として生きていきます」と宣言した。今年5月に実業家の「進撃のノア」と結婚したばかりでの“異例の発表”に、さまざまな意見が寄せられている。
【写真】圧巻の美しさ！プールサイドで赤ビキニを披露した進撃のノア
ヒカルは夫婦2人で登場した動画で「夫婦がお互いの合意のもとで配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を指します」とオープンマリッジについて説明し、「これを僕たちは今後、掲げて夫婦生活を続けていきます。安心してください。離婚ではないです」と語った。
「本当に俺は離婚はしたくない。でも浮気もしたい」というヒカルの考えに対して、進撃のノアも「私の中では『は？何言ってるんだろうこの人』っていうよりかは、なんか『なるほど』みたいな。謎に私はこの人と結婚してよかったって思い始めて」と「ヒカル君だけがなんか『わあ！』遊んでますみたいだったら嫌やけども、私も遊んでてみたいな、お互いが同じことしてるなら同じ土俵なら全然何でもいい」と賛同した。
この発表は大きな反響を呼んでおり、ヒカルのYouTubeチャンネルの登録者は当該動画公開前の507万人から491万人に減少。当該動画は335万再生、翌日に公開したヒカル1人での追加説明動画も244万再生を記録している（数字はすべて16日午前10時のもの）。
SNSでもさまざまな意見が寄せられ、「これはノアちゃんかわいそう…」「ノアちゃんの顔がひきつってるよ」など進撃のノアを心配する声や、「チャンネル登録を解除しました」「6年以上のファンですけど今回の内容はさすがに引きました」などヒカルを批判する声が多数だが、逆に「どんな状況になっても応援してます」「ヒカルさんがどんな道を選ぼうとヒカルさんの勝手」とヒカルを支持する声も見られる。
