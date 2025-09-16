セガ、「Football Manager 26」11月5日発売決定。PC版の予約も開始Switch版/PS5パッケージ版は11月4日発売
セガは、サッカークラブ経営シミュレーション「Football Manager 26」（以下、FM26）の発売日を11月5日に決定した。対応機種はプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC（Steam/Epic Games Store/Windows）/Mac/Netflix。なお、Nintendo Switch版およびPS5のパッケージ版は12月4日発売予定となる。また、PC版（Steam/Epic Games Store/Windows）の予約受付が9月11日より開始されている。
「FM26」は、Sports Interactiveが開発するサッカーマネジメントゲームシリーズ最新作。シリーズ史上初めてUnityエンジンを採用し、試合演出、戦術、スカウティング、ユーザーインターフェース（UI）に至るまでのマネジメント体験を一新。プレミアリーグの公式ライセンスや女子サッカークラブの追加など、シリーズの新時代を切り開く内容となっている。
「Football Manager 26」製品概要
「Football Manager 26（フットボールマネージャー26）」
対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows）/ Mac
発売日：11月5日（水）配信予定
希望小売価格：7,990円
「Football Manager 26 Console（フットボールマネージャー26コンソール）」
対応機種：PS5/Xbox Series X|S
発売日：デジタル版 11月5日（水）配信予定 / PS5パッケージ版 12月4日（木）発売予定
希望小売価格：7,990円
「Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）」
対応機種：Nintendo Switch
発売日：パッケージ版・デジタル版 12月4日（木）発売/配信予定
希望小売価格：5,990円
「Football Manager 26 Mobile（フットボールマネージャー26モバイル）」
対応機種：Netflix（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）
発売日：11月5日（水） 配信予定
早期購入特典とアーリーアクセスについて
11月5日の発売に先駆け、セガ公認オンラインストアでPC版またはMac版を事前購入する場合は10％OFFで購入可能。さらに発売約2週間前から「アーリーアクセス版」で監督キャリアを開始でき、そのまま製品版にデータを引き継いでプレイすることができる。
※アーリーアクセスの開始時期はプラットフォームによって異なる場合があります。
ゲーム概要
Unity エンジンによる刷新と新しい体験
「FM26」はシリーズで初めてUnityエンジンを採用。実際のプレイをもとにしたアニメーションやビジュアル表現により、試合はこれまで以上にリアルで迫力ある演出へと進化している。さらに直感的でわかりやすい新しいUIを搭載し、戦術、スカウティング、補強などの意思決定をスムーズに行なうことができる。
公式ライセンスと多彩な舞台
プレミアリーグの公式ライセンスを新たに取得し、世界最高峰リーグのリアルな舞台を完全再現。また、シリーズで初めて女子サッカーを収録し、統合データベースと公式大会により男女双方のサッカーが同一の環境で描かれる。これにより、クラブマネジメントの可能性がさらに広がる。
セーブデータ互換性
新エンジンへの移行にあたり、「FM24」および「FM23」のセーブデータをそのまま引き継いでプレイできる。
※「FM26 Mobile」のみ「FM24 Mobile」のセーブデータに対応
(C) Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.