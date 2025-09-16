【「Football Manager 26」PC（ Steam /Epic Games Store/Windows）/ Mac】 11月5日 配信予定 価格：7,990円 【「Football Manager 26 Console」PS5/ Xbox Series X|S】 デジタル版 11月5日 配信予定 / PS5パッケージ版 12月4日 発売予定 価格：7,990円 【「Football Manager 26 Touch」 Nintendo Switch 】 パッケージ版・デジタル版 12月4日 発売/配信予定 価格：5,990円 【「Football Manager 26 Mobile」 Netflix （※ サブスクリプション サービスへの加入が必要）】 11月5日 配信予定

セガは、サッカークラブ経営シミュレーション「Football Manager 26」（以下、FM26）の発売日を11月5日に決定した。対応機種はプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC（Steam/Epic Games Store/Windows）/Mac/Netflix。なお、Nintendo Switch版およびPS5のパッケージ版は12月4日発売予定となる。また、PC版（Steam/Epic Games Store/Windows）の予約受付が9月11日より開始されている。

「FM26」は、Sports Interactiveが開発するサッカーマネジメントゲームシリーズ最新作。シリーズ史上初めてUnityエンジンを採用し、試合演出、戦術、スカウティング、ユーザーインターフェース（UI）に至るまでのマネジメント体験を一新。プレミアリーグの公式ライセンスや女子サッカークラブの追加など、シリーズの新時代を切り開く内容となっている。

「Football Manager 26」製品概要

「Football Manager 26（フットボールマネージャー26）」

対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows）/ Mac

発売日：11月5日（水）配信予定

希望小売価格：7,990円

「Football Manager 26 Console（フットボールマネージャー26コンソール）」

対応機種：PS5/Xbox Series X|S

発売日：デジタル版 11月5日（水）配信予定 / PS5パッケージ版 12月4日（木）発売予定

希望小売価格：7,990円

「Football Manager 26 Touch（フットボールマネージャー26タッチ）」

対応機種：Nintendo Switch

発売日：パッケージ版・デジタル版 12月4日（木）発売/配信予定

希望小売価格：5,990円

「Football Manager 26 Mobile（フットボールマネージャー26モバイル）」

対応機種：Netflix（※サブスクリプションサービスへの加入が必要）

発売日：11月5日（水） 配信予定

早期購入特典とアーリーアクセスについて

11月5日の発売に先駆け、セガ公認オンラインストアでPC版またはMac版を事前購入する場合は10％OFFで購入可能。さらに発売約2週間前から「アーリーアクセス版」で監督キャリアを開始でき、そのまま製品版にデータを引き継いでプレイすることができる。

※アーリーアクセスの開始時期はプラットフォームによって異なる場合があります。

ゲーム概要

Unity エンジンによる刷新と新しい体験

「FM26」はシリーズで初めてUnityエンジンを採用。実際のプレイをもとにしたアニメーションやビジュアル表現により、試合はこれまで以上にリアルで迫力ある演出へと進化している。さらに直感的でわかりやすい新しいUIを搭載し、戦術、スカウティング、補強などの意思決定をスムーズに行なうことができる。

公式ライセンスと多彩な舞台

プレミアリーグの公式ライセンスを新たに取得し、世界最高峰リーグのリアルな舞台を完全再現。また、シリーズで初めて女子サッカーを収録し、統合データベースと公式大会により男女双方のサッカーが同一の環境で描かれる。これにより、クラブマネジメントの可能性がさらに広がる。

セーブデータ互換性

新エンジンへの移行にあたり、「FM24」および「FM23」のセーブデータをそのまま引き継いでプレイできる。

※「FM26 Mobile」のみ「FM24 Mobile」のセーブデータに対応

(C) Sports Interactive Limited 2025. Published by SEGA.

