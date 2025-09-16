ＴＢＳ系で放送されている「東京２０２５世界陸上」が、連日高視聴率をマークした。ビデオリサーチが１６日、数字を発表した。（関東地区）

大会初日１３日のイブニングセッション中継（午後７時〜１０時半）は男子１００メートル予選などを放送し、世帯平均視聴率１７・０％、個人視聴率１０・７％をマーク。午後９時２４分、世帯２１・９％、個人１４・１％の瞬間最高を記録した。

１４日の同中継（午後７時〜１０時５４分）は男女の１００メートル決勝などを伝え、世帯１５・５％、個人９・９％をマークした。注目の男子１００メートルで日本勢は準決勝以上に勧めなかったが、最速を決めるレースに注目が集まった。結果はジャマイカのセビルが自己新の９秒７７で優勝。２位には９秒８２のトンプソンが入り、ジャマイカ勢がワンツーフィニッシュを果たした。

１５日には同中継（午後７時半〜１０時５７分）で男子棒高跳び決勝の様子などを放送。世帯１６・５％、個人１０・６％と高数字を記録した。瞬間最高は午後１０時４分、世帯２１・５％、個人１３・４％をマーク。

男子棒高跳びでは、世界記録保持者のアルマント・デュプランティス（スウェーデン）が６メートル３０センチを跳び、自身の持つ世界記録（６メートル２９）を更新して金メダルを獲得。異次元の強さで３連覇を果たした。