とぅるとぅる食感がたまらない♡簡単ゆる薬膳レシピ『とろろパスタ』食べる生薬・長芋で

食材が持つ力を借りて、不調を整えていく食養生法〈薬膳〉。そんな薬膳の食材のなかでも、国際中医薬膳師の齋藤菜々子さんのイチオシが、長いも。

長いもは、〈食べる生薬〉といえるような食材。滋養強壮効果があるので、食欲不振や疲労感で体がぐったりしているときにおすすめです。体をうるおわせる力もあり、乾燥対策やアンチエイジングにも効果が。煮くずれしにくく、生でも食べられるので、火の通りぐあいの心配もない使い勝手のよさも魅力。「毎日小まめに、食べつづけてほしい万能食材なんです！」と齋藤さんもアツく語ります。

齋藤さんは、そんな長いもをとろろにして、ご飯はもちろんいろんな麺にかけているんだとか。とぅるとぅるの食感がたまらない、絶品パスタのレシピをご紹介します。

『長いものとろろパスタ』のレシピ

材料（2人分）

長いものすりおろし……140ɡ

卵……2個

スパゲティ……160ɡ



〈A〉

削り節……1パック（約2ɡ）

塩……小さじ1/3

練りわさび……小さじ1/2



〈B〉

にんにくのすりおろし……少々

しょうゆ……大さじ1

バター……10ɡ



青のり……小さじ1/2



作り方

（1）材料の下ごしらえをする

卵は卵白と卵黄に分ける。ボールに長いも、卵白、Aを入れ、混ぜる。大きめの耐熱のボールにBを混ぜる。

（2）スパゲティをゆでる

鍋に湯2リットルを沸かして塩大さじ1強（分量外・湯の重さの1％が目安）を入れ、スパゲティを加えて袋の表示時間よりも30 秒ほど短くゆでる。ゆで汁をきってBのボールに加え、バターが溶けるまであえる。

（3）スパゲティをゆでる

器に盛り、(1)の長いもをかける。中央に卵黄をのせ、青のりをふる。

うどんやそばのときは、バターはごま油に替えてもおいしいんだそう。

薬膳の万能食材・長いもを使ったこのレシピ、きっと覚えておいて損はないハズです♪

