ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¢¥¢¥Ë¥áÀ»ÃÏ¤Ç¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£³¹¤ËÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡×
¸µÊüÁ÷ºî²È¤Çµ¯¶È²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬16Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ14Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬µþÅÔÉÜ°Ëº¬Ä®¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¤¤ËÌÌ¤·¤Æ·ú¤ÁÊÂ¤Ö¡Ö½®²°¡×¤Î»äÍÃÏ¤Ë¾¡¼ê¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡×¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Ë¤Î¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¤Î³ùÁÒ¹â¹»Á°±Ø¤ÎÆ§ÀÚ¼þÊÕ¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ¤ä¿®¹æÌµ»ë¤Ê¤ÉÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖÎÁ¶â¤ÎÄ§¼ý¡×¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ»á¤ÏÆ§ÀÚ¤Ë»¦Åþ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤³¼«ÂÎ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢³ùÁÒ¼«ÂÎ¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
³ùÁÒ»Ô¤Ïº£·î13Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤È¤·¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Ë»£±Æ¥¨¥ê¥¢¤òÀßÄê¤·¡¢Ï©¾å¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¸òÄÌ½ÂÂÚ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ê¤É¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò¤½¤³¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Ô¤Î¿¦°÷12¿Í¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤ÎÄÌÌõ¤ò2¿ÍÇÛÃÖ¤·¤¿¡£
Æ±»Ô¤ÎÂÐ±þ¤ËÎëÌÚ»á¤Ï¡¢¡ÖËèÆü12¿Í¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑ¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡£¡Ø´±¡Ù¤¬¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¶â¤ò¼è¤ì¤Ð¸º¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤Û¤«¤Î¤È¤³¤í¤ÇÃÍÃÊ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡£³¹¤ËÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£