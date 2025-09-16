¥¥ã¥ê¥¢14Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Ó¥¹¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ª¥ó¥Ü¤¬¥¹¥Ñー¥º¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ
¡¡9·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤¬¡¢¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Î¥Ó¥¹¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ª¥ó¥Ü¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ó¥ª¥ó¥Ü¤Î·ÀÌó¤Ï1Ç¯¤À¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤Î·ÀÌó¤Ï¸½¾õ¤Ç¤ÏÌµÊÝ¾Ú¤À¤È¡ØHoops Hype¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¹¥³¥Ã¥Èーµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡33ºÐ¤Î¥Ó¥ª¥ó¥Ü¤Ï¡¢NBA¥¥ã¥ê¥¢14Ç¯¤ò¸Ø¤ë203¥»¥ó¥Á115¥¥í¤Î¥»¥ó¥¿ー¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯2·î10Æü¤Ë10Æü´Ö·ÀÌó¤Ç¥¹¥Ñー¥º¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î10Æü´Ö·ÀÌó¤ò·Ð¤Æ¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡28»î¹ç¡Ê¤½¤Î¤¦¤ÁÀèÈ¯¤Ï26»î¹ç¡Ë¤Ø½Ð¾ì¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ18.9Ê¬5.1ÆÀÅÀ5.6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1.1¥¢¥·¥¹¥È0.8¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨58.8¥Ñー¥»¥ó¥È¤òµÏ¿¡£
¡¡¥¹¥Ñー¥º¤Ï9·î30Æü¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢10·î7Æü¤«¤é¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à5»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±23Æü¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ó¥ª¥ó¥Ü¤¬¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ñー¥º¤Î³«Ëë¥í¥¹¥¿ー¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Î¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¡¢¥ëー¥¯¡¦¥³ー¥Í¥Ã¥È¤é¤ÈÌ³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûºò¥·ー¥º¥ó¤Ë¥Ó¥ª¥ó¥Ü¤¬·è¤á¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥×¥ìー½¸