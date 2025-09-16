シルバーライフ<9262.T>が３日続伸している。１２日の取引終了後に発表した２６年７月期の単独業績予想で、営業利益１０億４０００万円（前期比２２．３％増）と６期ぶりの営業最高益更新を見込むほか、年間配当予想を前期比２円増の１８円としたことが好感されている。



施設向け食材や冷凍弁当の売り上げ増加を見込む一方、コメ価格の値下がりリスクを想定し、売上高は１５５億円（同３．９％増）にとどまると予想する。ただ、自社ルート網の構築や人員の適正配置、コストコントロールなどの効果で営業利益は２割を超える増益を見込む。なお、２５年７月期決算は、売上高１４９億１８００万円（前の期比１０．１％増）、営業利益８億５０００万円（同１０．７％増）だった。



同時に、株主優待制度を再開すると発表しており、これも好材料視されている。毎年１月末時点で２００株以上を保有する株主を対象に自社商品「ライフミール」ＥＣサイト商品券５０００円相当を贈呈する。



出所：MINKABU PRESS