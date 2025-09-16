「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１０時現在で、レダックス<7602.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



８月１３日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算で、営業損益が１億５２００万円の赤字（前年同期は８３００万円の赤字）となったことが尾を引いているようだ。



第１四半期の連結売上高は前年同期比９．５％減の４１億９９００万円だった。なお、通期業績予想については売上高２２０億円（前期比９．８％増）、営業損益は３億５０００万円の黒字（前期は１億９９００万円の赤字）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS