三友株式会社は、Leitz Cine社のシネマレンズ「Leitz HEKTOR（ライツ・ヘクター）」シリーズの取り扱いを9月10日（水）に開始した。

47.8mmのイメージサークルをカバーし、35mmフルサイズセンサーに対応。焦点距離の異なる18mm、25mm、35mm、50mm、73mm、100mmを用意する。明るさはすべてT2.1。ミラーレスカメラ用に設計され、対応マウントは、キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L。

1930年代に発売されたライツの著名なレンズ「Hektor」（ヘクトール）にちなみ、「HEKTOR」（ヘクター）と名付けられた。オリジナルをリニューアルしたものではないが、銀色の陽極酸化仕上げ（アルマイト処理）や「Leitz Hektor 7.3cm F1.9」を意識して焦点距離73mmの製品を用意するなど、そのデザインや精神を受け継いでいるという。

フォーカスリングとアイリスリングの位置が統一され、シリーズ間のスムーズな運用が可能。また、フォーカスリングの回転角はフォーカス送りをスムーズにするため、120°と広めに設定されている。

フィルター径は77mm。18mmを除き、レンズ前面へのねじ込み式になっている。

同社のシネマレンズと同様に、ドイツ本国で設計・製造されている。

Leitz HEKTOR 18mm

Leitz HEKTOR 25mm

Leitz HEKTOR 35mm

Leitz HEKTOR 50mm

Leitz HEKTOR 73mm

Leitz HEKTOR 100mm

焦点距離：18mm 開放値：T2.1 イメージサークル：47.8mm 対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L 最短撮影距離：0.22m 水平画角（35mmフルサイズ）：101.4° 水平画角（スーパー35）：83.1° リアフィルター：無し フォーカスリング回転角：120° アイリスリング回転角：49° 絞り羽根：9枚 フィルター径：- 外形寸法：80×88.2mm 重量：0.84kg焦点距離：25mm 開放値：T2.1 イメージサークル：47.8mm 対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L 最短撮影距離：0.3m 水平画角（35mmフルサイズ）：79.8° 水平画角（スーパー35）：63.5° リアフィルター：無し フォーカスリング回転角：120° アイリスリング回転角：49° 絞り羽根：9枚 フィルター径：77mm 外形寸法：80×88.2mm 重量：0.77kg焦点距離：35mm 開放値：T2.1 イメージサークル：47.8mm 対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L 最短撮影距離：0.35m 水平画角（35mmフルサイズ）：63.2° 水平画角（スーパー35）：47.6° リアフィルター：無し フォーカスリング回転角：120° アイリスリング回転角：49° 絞り羽根：9枚 フィルター径：77mm 外形寸法：80×88.2mm 重量：0.71kg焦点距離：50mm 開放値：T2.1 イメージサークル：47.8mm 対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L 最短撮影距離：0.5m 水平画角（35mmフルサイズ）：44.6° 水平画角（スーパー35）：32.9° リアフィルター：無し フォーカスリング回転角：120° アイリスリング回転角：49° 絞り羽根：9枚 フィルター径：77mm 外形寸法：80×88.2mm 重量：0.66kg焦点距離：73mm 開放値：T2.1 イメージサークル：47.8mm 対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L 最短撮影距離：0.75m 水平画角（35mmフルサイズ）：33.1° 水平画角（スーパー35）：24.3° リアフィルター：無し フォーカスリング回転角：120° アイリスリング回転角：49° 絞り羽根：9枚 フィルター径：77mm 外形寸法：80×88.2mm 重量：0.72kg焦点距離：100mm 開放値：T2.1 イメージサークル：47.8mm 対応マウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L 最短撮影距離：0.85m 水平画角（35mmフルサイズ）：24.7° 水平画角（スーパー35）：18° リアフィルター：無し フォーカスリング回転角：120° アイリスリング回転角：49° 絞り羽根：9枚 フィルター径：77mm 外形寸法：80×123mm 重量：0.97kg