Snow Man向井康二出演のタイドラマ『Dating Game』Episode11の場面写真＆予告映像解禁

Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ＝チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』のEpisode11（9月22日配信）の予告編、場面写真、ストーリーが公開された。

■新プロジェクトを成功させたヒルとジュンジにさらなる新展開

記者会見で真実を語ったジュンジ（向井康二）の真摯な態度により、 SNS上で渦巻いていた非難や憶測は一変。ジュンジを擁護する人々の声が拡散し、会社の周辺にまでファンが押し寄せる事態に。この事態の好転を受け、経営陣たちから新プロジェクトの早期ローチンを求める声が上がり、スタッフたちは急ピッチで準備に取りかかることになった。

一方、パットは母親の秘密を知ってしまう。さらに、それ以上にショックだったのは、母親と共にベイが何かを隠していたこと。で、パットに対して秘密を抱えていたベイの行動がパットの信頼を損ね、「君みたいな男を信用したとは…消えて」と冷たく突き放され、涙ぐむベイは去ってしまう。

新プロジェクトが完成に近づいた頃、ジュンジはプロジェクトのメンバー全員に特別休暇を与える。ヒルとジュンジはヒルの故郷であるラーチャブリーへ向かい、ヒルの両親と対面する。さらにその夜、ヒルの同窓会に参加したふたり。そこでヒルは過去に自分をいじめていた人々と再会することに…。明らかに動揺するヒルを恋人としてフォローするジュンジ。その後、同窓会でふたり楽しいひとときを過ごしている様子にハッピーで暖かな気持ちで幕を閉じる。Episode10を経て、恋人として関係が深まるヒルとジュンジ、そしてすれ違ってしまったベイとパットのその後の展開が気になるEpisode11の予告編、場面写真、ストーリーが解禁された。

■落ち込んでいるパットを慰めるジュンジなど、新場面写真が一挙解禁

解禁された場面写真は、本社からの提案になかなか答えを出せずに苦悩するジュンジがヒルに心情を打ち明け号泣する姿や、ヒルの頬に手を添えるジュンジの姿や、キャンプの地で楽しそうに見つめあうヒルとジュンジ、完成したゲームのリリース発表イベントでジュンジを見守るヒルとイーンス、ベイが姿をくらましたため落ち込んでいるパットを慰めるジュンジ、やっとベイがパットの前に姿を現した瞬間などが切り取られ、Episode11ではどんな展開が待ち受けているのかに胸が高鳴る。

そして場面写真とあわせて解禁された新予告では、女性をターゲットにした新ゲーム「Eternal Kizuna」の完成発表を迎えたプロジェクトメンバーたち。「おめでとうございます。僕たちが作ったゲームが想定以上に成功したなんて…」と感無量で語るヒル。一方、ベイの考えもきかずに、酷い言葉を放ってしまったパットに、姉・ピムは「ベイを待ってるだけ？」と問いかけ、「もしかしてベイも待ってるかも」とパットを励ました。

ヒルとジュンジはふたりでキャンプに赴き、楽しいひとときを過ごすことに。ヒルは「Harukiというキャラクターを作る。Yukaとずっと一緒にいる」と考えていたプランをジュンジに語った。

その夜、テントの中でジュンジはヒルに、日本の本社に今回のプロジェクトの成功を受けて一大プロジェクトを任されることになり本社に呼び戻されたと正直にヒルに打ち明ける。そして、ヒルと離れ離れになってしまう現実に涙してしまう。ジュンジを慰めようとするヒルも泣き出してしまう。ヒルとジュンジ、ベイとパットたちはどんな未来が待ち受けているのか気になる予告編が解禁となった。

■ドラマ『Dating Game』Episode.11ストーリー

ついに新プロジェクトのリリース発表イベントの日を迎え、ヒルはジュンジの成功を祈って手作りのお守りを渡し力強いエールを送る。一方で、パットは何の連絡もない行方不明のベイが気になり悶々とした日々を過ごしていた。

一生懸命に作ったゲームのキャラクターMikeとDylonに大きな注目が集まり、配信初日から想像を超えるダウンロード数を記録、ランキングトップに入る程の人気ゲームとなった。プロジェクトの大成功により、ジュンジは本社よりとある提案を受ける。ずっとやりたいと思っていた提案だったが、ジュンジはすぐに決断できずにいた。

その頃、ヒルはある決意を固め、そのことを伝えるためにジュンジを湖畔のキャンプ地に誘う。ジュンジもまたこのデート中に自分が下した重大な決断を打ち明けるつもりだった――。

■番組情報

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』

09/22（月）23:30～ ※Episode11

Leminoにてディレクターズカット版を日本独占配信

※第1話無料配信

※最終話配信後、タイ放送版を期間限定で無料配信予定

出演：マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン 向井康二（Snow Man）他

(C)datinggame2025

ドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』番組サイト

https://datinggame.jp/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/