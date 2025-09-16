ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡õ°æ¾å¾°Ìï¤¬¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¡ªÀ¤³¦Àï26Ï¢¾¡¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªºÇ¹â¡ªºÇ¶¯¡ª¡×¤È½ËÊ¡
ÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°æ¾å¾°Ìï¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢£°æ¾å¾°Ìï¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤òÉÛÂÞÆÒÂÙ¤¬¸½ÃÏ¤Ç±þ±ç
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÉ±ÒÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤¹¤ëÉÛÂÞÆÒÂÙ
9·î14Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦IC¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢4ÃÄÂÎÀ¤³¦¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë°æ¾å¾°Ìï¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÎWBA»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï¡Ö3-0¡×¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤ÇËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¡£4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤È¤·¤Æ5ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀ®¸ù¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Àï26¾¡Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿ÉÛÂÞ¤Ï¡Ö¾°Ìï¤¯¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª·¯¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿¿¸ã¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¡£Team INOUE¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ªºÇ¹â¡ªºÇ¶¯¡ª¡×¤È¾¡Íø¤ò½ËÊ¡¤·¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢°æ¾å¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ýー¥º¤·¤Æ¤¤¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Éã¡¦°æ¾å¿¿¸ã¥È¥ìー¥Êー¤â²Ã¤¨¤Æ¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢°æ¾å¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë»þ¤ÎÆ°²è¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤òÂª¤¨¤¿»Ñ¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤ÈÉÛÂÞ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬»÷¹ç¤¦¡×¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¤¬°æ¾åÁª¼ê¤ÈÏ«¤¤¤ÎÊúÍÊ¥·ー¥ó¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¿´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢´¿´î¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£