Ä¥ËÜÈþÏÂ¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î6°Ì¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬8°Ì¤ò¥ー¥×¡¡¡ÖWTT¥Þ¥«¥ª¡×¤Ç8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÂçÆ£º»·î¤Ï10°Ì¡ÃÂîµå½÷»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯Âè38½µ¡Ë
¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡ÊITTF¡Ë¤Ï16Æü¡¢2025Ç¯Âè38½µ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥«¥ª¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥È¥Ã¥×30¤Ë¤Ï7Áª¼ê
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î6°Ì¤ò¥ー¥×¡£°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¤¬8°Ì¡¢9·î9Æü～14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Þ¥«¥ª¡×¤ÇÆüËÜÀª¤ÇÍ£°ì8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬10°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢3Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×10¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤¬11°Ì¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬13°Ì¤ò°Ý»ý¡£Ä¹粼ÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï1¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ14°Ì¡¢ÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¤Ï2¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤·23°Ì¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï32°Ì¡¢²£°æºéºù¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï33°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤Æ¡¢38°Ì¤Ë¤Ïº´Æ£Æ·¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¿ä°Ü¡Ê2025Ç¯9·î16Æü¹¹¿·¡Ë
¢£¥È¥Ã¥×100°ÊÆâ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°
6°Ì ¡Ê-¡Ë¡§Ä¥ËÜÈþÏÂ
8°Ì ¡Ê-¡Ë¡§°ËÆ£ÈþÀ¿
10°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÂçÆ£º»·î
11°Ì¡Ê-¡Ë¡§¶¶ËÜÈÁÇµ¹á
13°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÁáÅÄ¤Ò¤Ê
14°Ì¡Ê¢¬ 15°Ì¡Ë¡§Ä¹粼ÈþÍ®
23°Ì¡Ê¢ 21°Ì¡Ë¡§ÌÚ¸¶ÈþÍª
32°Ì¡Ê¢¬ 33°Ì¡Ë¡§Ê¿ÌîÈþ±§
33°Ì¡Ê¢¬ 34°Ì¡Ë¡§²£°æºéºù
38°Ì¡Ê-¡Ë¡§º´Æ£Æ·
50°Ì¡Ê¢ 49°Ì¡Ë¡§ÀÖ¹¾²ÆÀ±
51°Ì¡Ê-¡Ë¡§¼ÇÅÄº»µ¨
94°Ì¡Ê¢¬ 97°Ì¡Ë¡§½Ðß·°É²Â
95°Ì¡Ê¢¡¡81°Ì¡Ë¡§¾®±öÍªºÚ