¡¡¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æÍ¦µ¤¤¬£±£µÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¸ç¤Î·Ý¿ÍÎÎ¼ý½ñ¡×¤Ç¡¢ÁêÊý¡¦ß·ÉôÍ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀµÄ¾²á¤®¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡´ä°æ¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Ó·óÇ¤À¤Î¿ä¿Ê¡×¤òÁÊ¤¨¡£Ì¡ºÍ¤Ï¤³¤ÎÁêÊý¡¢¥³¥ó¥È¤Ï¤³¤ÎÁêÊý¡Ä¤Ê¤ÉÁêÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·Ý¿Í¤Ï¥³¥ó¥Ó·óÇ¤¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£·Ý¿Í³¦¤Î¶õµ¤¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÊýÎ¢ÀÚ¤ë¤Ù¤«¤é¤º¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª¾Ð¤¤³¦¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÎÁêÊý¤È¤«Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢´ä°æ¤ÎÁêÊý¡¦ß·Éô¤¬ÊÌ¤Î¿Í¤È¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤¹¡¼¤´¤¤¡¢·ù¤À¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ß·Éô¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤È¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ß¡¢¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢´ä°æ¤Ï¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂç¸ç¤µ¤ó¤¬ß·Éô¤ÈÌ¡ºÍ¤·¤¿¤È¤¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¼»ÅÊ¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢Î¨Ä¾¤¹¤®¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤è¤êß·Éô¤È¤ä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡Ö·óÇ¤À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¶¤ÎÁêÊý¡ª¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤Èß·Éô°¦¤òÁ´³«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÂç¸ç¤Ï¡¢ÁÈ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤·Ý¿Í¤òÊ¹¤«¤ì¡Ö²¿¿Í¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡¢ß·Éô¤¬½Ð¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢´ä°æ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ëß·Éô¤ÎÌ¾Á°½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈºÆ¤Ó¼»ÅÊ¡£¡Ö¶¦±é£Î£Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¸ç¤Ëß·Éô¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£