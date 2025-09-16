ミス・パーフェクトがまた見られる！「大和証券Mリーグ2025-26」、9月15日の第2試合に、BEAST X・東城りお（連盟）が出場した。セガサミーフェニックスを退団して以来、2年ぶりにMリーガーとして復帰した姿に、ファンからは「かわいすぎる」「めっちゃ美人」と喜びの声が殺到した。

【映像】これがミス・パーフェクト！東城りおが笑顔とスタイルでファンを魅了

セガサミーフェニックスを契約満了なり、1シーズンのブランクを置いた後、BEAST Xからドラフト指名された東城は、過去3シーズン戦った経験を買われて新加入ながらキャプテンに抜擢。開幕戦は、同じく新加入の下石戟（協会）が務めたが、続く2戦目に東城が満面の笑みを浮かべながら試合会場に姿を見せた。

この様子にファンからは「おかえり！」「かわいすぎる」「まじかわいいやばすぎ」「めっちゃ美人」と、グラビアでも活躍する東城の姿に大喜び。久々の試合を2着で終えた後、インタビューに応じると「（開会式で）泣きそうになりました」など、Mリーグに復帰できたこと、ファンが待ち望んでくれたことに感謝と感動をしたと語っていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

