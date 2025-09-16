陸上の世界選手権東京大会

陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）は15日、女子3000メートル障害予選が行われ、初出場の23歳・斎藤みう（パナソニック）は9分24秒72をマークし、17年ぶりに日本記録を樹立。組6着で敗退したものの、早狩実紀が樹立した従来の記録を9秒21も更新するビッグレコードに国立が沸いた。日本一を目指した7月の日本選手権ではまさかの転倒。「何回も悪夢を見た」という悲劇から2か月、世界が注目する夢舞台で快挙を成し遂げた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

未知の領域に挑み続けた。

号砲からハイペースの展開。斎藤は、隊列を引っ張る東京五輪金メダリストのペルス・チェムタイ（ウガンダ）の後ろにつけた。その後も中盤に位置して粘りの走りを披露。最後の障害を越えると、直線で懸命に腕を振った。転倒やスパイクが脱げる選手も出た波乱のレースを、日本人が誰も到達したことのない速さで走り切った。

決勝進出ラインの5着にはあと一歩届かず。それでも従来の日本記録を9秒21も更新。電光掲示板には「M.SAITO」の横に「NR」の文字が記され、場内に「日本記録更新」がアナウンスされると大歓声。世界という大舞台で魂の走りをした日本のランナーに万雷の拍手が降り注いだ。

「本当に嬉しいですし、9分25秒を切れるとは思っていなかった。自分の力を出し切れば、良い結果がついてくると思っていたので良かった」。レース後、清々しい表情を見せた。

2か月前の悔しさを、同じこの場所で晴らした。

7月の日本選手権決勝で悲劇「何回も悪夢を見たけど…」

7月の日本選手権決勝。優勝を目指して挑んだ大会で悲劇が起こった。序盤で障害を越える際に転倒。そこから2位まで猛追したが、日本一には届かなかった。接触や転倒……1秒たりとも気を抜けないのがこの種目。「何回も悪夢を見たけど、ここで落ち込んでいて何も始まらないと思って」。気持ちを切り替え、常に「100%」を出し切って練習。スウェーデンでのレースを挟み、大舞台へ備えた。

静岡出身の23歳。日体大2年と4年時には日本インカレを制覇し、日本のトップで活躍してきた。今年4月にパナソニックに入社。5月のアジア選手権では9分38秒16の自己ベストを記録し、4位に入った。

初めて辿り着いた世界最高峰の舞台。苦労がなかったわけではない。ここまでの歩みを問われると、思わず涙が溢れ出た。

「高校は成長の過程で苦しかったけど、先生がずっと見放さずにいてくれた。大学でも駅伝でチームに迷惑をかけたこともあったけど、監督や仲間がいたからここまでこられた。色々な人が関わってくれたから、ここで走ることができた」

3000メートル障害は今、日本で注目を集める種目の1つ。今大会、男子では三浦龍司（SUBARU）が2大会連続の入賞を果たし、メダルまで1秒34に迫った。

「三浦選手のように国際大会で勝負できる選手になりたいし、まだまだだけど、決勝に進出して入賞するような選手になっていきたい」

斎藤は日本記録を更新しても決勝には届かなかった。「最大限の力を出した中で、世界との差が目に見えて感じられたことは貴重な経験。もう一度、体を作ってまた全力でやっていきたい」。世界との距離を一歩ずつ縮めていく。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）