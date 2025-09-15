栄に新名所！

ひとくち餃子2号店

9/14(日)NEWオープン

ひとくち餃子×ハイボール、深夜も宴会も楽しめる大衆酒場『ひとくち餃子ストライク栄総本店』。

名古屋駅本店に続き、2号店が9月14日(日)にオープン。

コンセプトは、ひとくち餃子をおつまみにサワーとハイボールがど真ん中。

鉄板焼き、揚げ物、おでん、〆のカレーうどんまで揃う“この街のボールパーク”として、多くの人にとって使い勝手の良い一軒を目指しているそうで、さっそく2号店ならではの特長やお勧めメニューをチェック！

2号店ならではの特長は？

1号店の『ひとくち餃子ストライク名古屋駅本店』の反響を生かしながら、2号店では個室18席を含む全85席で店舗規模を拡大。

深夜営業・宴会コースを新たに導入しています。

より多彩なフードメニューを揃えて、少人数のサク飲みから大人数の宴会まで、1号店以上に幅広いニーズに対応可能な店舗としてアップデート！

気軽につまめるひとくち餃子を軸に、名物の「味噌とんちゃん」「ブラックカレーうどん」「マグニラ（マグロのレバニラ風）」など、オリジナリティあふれる一品料理が目白押しです。

ドリンクは翠ジンソーダや定番サワー類を中心に、どこか懐かしくも新しい“ど真ん中”メニューを提供します。

ストライクの餃子三則

①小ぶりで薄皮

焼き目パリパリな薄皮餃子です。

②国産食材を使用

野菜多めで何個でも食べられます。

③工場直送で新鮮

ひとつひとつ丁寧に焼き上げます。

お勧めメニューは？

●ストライクの焼き餃子

1人前6個290円

国産食材を使用し、工場直送で鮮度バツグン。

秘伝の焼き加減で仕上げたストライク名物の定番餃子です。まずはこれで乾杯を！

●味噌とんちゃん

790円

ストライクの新名物で、ビールやハイボールが進む鉄板おつまみ。

濃厚な味噌ダレで仕上げた名古屋ならではの一品です。

●マグニラ

790円

人気のレバニラを、ストライク流にアレンジ！

スタミナ満点で、思わず箸が止まらないクセになる美味しさ。

●ブラックカレーうどん

990円

名古屋名物カレーうどんを真っ黒にアレンジ。

〆にも、お酒のお供にも楽しめる新感覚のカレーうどんです。

●鶏出汁おでんの盛り合わせ

5種990円

ネギマ串・大根・卵・こんにゃく・つくねを盛り合わせ。

生姜を効かせて出汁が染みた、ほっとする味わいです。

ドリンクメニュー(一部)

●シアトルサワー550円

●ザプレミアムモルツ

中ジョッキ590円/小グラス490円

●グランドスラム ハイボール

500円

●青のコアラサワー

(普通・低アル・ノンアル)

580円

店舗名：ひとくち餃子 ストライク 栄総本店

住所：名古屋市中区栄3-11-7ベルツリービル1F

電話番号：052-990-4417

営業時間：14:00～24:00(LO23:30)※金土日祝14:00～翌4:00(LO翌3:30)

定休日：無休