[6個290円]ひとくち餃子が名物の大衆酒場が栄に！サク飲みから打ち上げまで使い勝手◎
栄に新名所！
ひとくち餃子2号店
9/14(日)NEWオープン
ひとくち餃子×ハイボール、深夜も宴会も楽しめる大衆酒場『ひとくち餃子ストライク栄総本店』。
名古屋駅本店に続き、2号店が9月14日(日)にオープン。
コンセプトは、ひとくち餃子をおつまみにサワーとハイボールがど真ん中。
鉄板焼き、揚げ物、おでん、〆のカレーうどんまで揃う“この街のボールパーク”として、多くの人にとって使い勝手の良い一軒を目指しているそうで、さっそく2号店ならではの特長やお勧めメニューをチェック！
2号店ならではの特長は？
1号店の『ひとくち餃子ストライク名古屋駅本店』の反響を生かしながら、2号店では個室18席を含む全85席で店舗規模を拡大。
深夜営業・宴会コースを新たに導入しています。
より多彩なフードメニューを揃えて、少人数のサク飲みから大人数の宴会まで、1号店以上に幅広いニーズに対応可能な店舗としてアップデート！
気軽につまめるひとくち餃子を軸に、名物の「味噌とんちゃん」「ブラックカレーうどん」「マグニラ（マグロのレバニラ風）」など、オリジナリティあふれる一品料理が目白押しです。
ドリンクは翠ジンソーダや定番サワー類を中心に、どこか懐かしくも新しい“ど真ん中”メニューを提供します。
ストライクの餃子三則
①小ぶりで薄皮
焼き目パリパリな薄皮餃子です。
②国産食材を使用
野菜多めで何個でも食べられます。
③工場直送で新鮮
ひとつひとつ丁寧に焼き上げます。
お勧めメニューは？
●ストライクの焼き餃子
1人前6個290円
国産食材を使用し、工場直送で鮮度バツグン。
秘伝の焼き加減で仕上げたストライク名物の定番餃子です。まずはこれで乾杯を！
●味噌とんちゃん
790円
ストライクの新名物で、ビールやハイボールが進む鉄板おつまみ。
濃厚な味噌ダレで仕上げた名古屋ならではの一品です。
●マグニラ
790円
人気のレバニラを、ストライク流にアレンジ！
スタミナ満点で、思わず箸が止まらないクセになる美味しさ。
●ブラックカレーうどん
990円
名古屋名物カレーうどんを真っ黒にアレンジ。
〆にも、お酒のお供にも楽しめる新感覚のカレーうどんです。
●鶏出汁おでんの盛り合わせ
5種990円
ネギマ串・大根・卵・こんにゃく・つくねを盛り合わせ。
生姜を効かせて出汁が染みた、ほっとする味わいです。
ドリンクメニュー(一部)
●シアトルサワー550円
●ザプレミアムモルツ
中ジョッキ590円/小グラス490円
●グランドスラム ハイボール
500円
●青のコアラサワー
(普通・低アル・ノンアル)
580円
店舗名：ひとくち餃子 ストライク 栄総本店
住所：名古屋市中区栄3-11-7ベルツリービル1F
電話番号：052-990-4417
営業時間：14:00～24:00(LO23:30)※金土日祝14:00～翌4:00(LO翌3:30)
定休日：無休