篠塚和典が語る今シーズンの巨人 投手編

篠塚和典氏に聞く巨人の投打の現状。後編ではピッチャー陣と、クライマックスシリーズ（CS）を戦う上でのポイントを聞いた。



山粼伊織は安定した投球を続けているが...... photo by Sankei Visual





【３本柱がいないと厳しい】

――今シーズンのピッチャー陣をどう見ていますか？

篠塚和典（以下：篠塚） 課題だらけですよ。野手もそうですが、そういうシーズンになってしまっているという感じですね。計算ができる菅野智之（ボルチモア・オリオールズ）が抜け、ある程度計算していた戸郷翔征が勝てていないこと（６勝８敗、防御率4.13／９月14日時点、以下同）。昨シーズン以上の活躍を期待していた井上温大（４勝８敗、防御率3.70）も勝ち星を伸ばせていません。

――山粼伊織投手（10勝４敗、防御率1.74）は安定していますが、昨シーズンと比べて何がよくなりましたか？

篠塚 やっぱり昨シーズンからの経験ですよね。彼のピッチングには、"バッターに向かっていく姿勢"を感じるんです。昨シーズンと比べて投げているボールが変わったわけではなく、向かっていく姿勢がより強くなったような気がします。

あと、微妙なコースをボールと言われても、嫌な顔をしない。自分のなかに自信が芽生えている証拠ですよ。自信がない選手ほど表情に出してしまうので。

――"向かってくるピッチャー"はバッターとしても嫌ですか？

篠塚 それは嫌ですよ。割とインコースも強気に攻めていたりしていますしね。キャッチャーのリードもあるのでしょうが、構えたところにしっかり投げられています。マウンド上で落ち着いていますしね。

――ほかの投手はいかがですか？

篠塚 フォスター・グリフィンは、今年は途中まではよかったのですが、故障グセがあります。ほかにも赤星優志ら先発ピッチャーの数はいますが、いい時と悪い時の波が激しい投手ばかりです。"３本柱"とはよく言いますが、やっぱり３本はしっかりした先発ピッチャーがいないと厳しくなりますよね。繰り返しになりますが、シーズン序盤に戸郷が崩れてしまったのが痛かったです。

――大勢投手、ライデル・マルティネス投手とリリーフ陣が強力な一方、先発ピッチャー陣に誤算が多かったですね。

篠塚 中継ぎもそうですけど、先発ピッチャーがしっかりしないと後ろにつなげないわけです。そういう意味で、今シーズンは投打の両面で安定して活躍する選手が少ないというのが、波に乗り切れない要因じゃないですかね。シーズン終盤になって、やっと故障していた選手たちが戻ってきましたが、阪神に大差をつけられて優勝を許してしまいましたね。

【CSのポイントは？】

――２位の巨人から５位の中日まで6.5ゲーム差と、CS出場をかけた争いも予断を許さない状況です。

篠塚 先ほど（打者編で）お話しをしたことに通じるのですが、もう少し細かくいろいろなことをやっていくべきです。泉口友汰がバットを短く持って打率を上げ、周囲の状況を見ながらバッティングができるようになりましたが、そういった工夫をチーム全体でしていくべきでしょう。泥臭く１点ずつ取っていかなければいけませんし、ひとつひとつ勝ちを拾っていかなければいけません。

昨シーズンはロースコアの接戦をものにした試合が多かったのですが、今シーズンは逆に、ロースコアの接戦を落としてしまうことが多い印象です。特に阪神戦で、それが顕著に出ていますよね。なので、攻撃も守備も雑にならないよう、もう少し細かい部分を徹底すべきじゃないですか。

――CS進出を決めたと仮定した場合、短期決戦でのポイントになるのは？

篠塚 選手の状態でしょうね。短期決戦は流れを先につかんだほうが有利ですから、コンディションを整えて１戦目にどう入っていけるかがポイントになると思います。逆に流れをつかめないとチームの雰囲気は重くなりますし、流れをつかむ前に終わってしまいます。

それと、やはり巨人の場合は先発ピッチャーですね。最低でも６イニングまで投げてほしいところです。そうしたら間にひとり挟んで、８回と９回は大勢とマルティネスがいるので。第１戦は戸郷に任せるのか、山粼に任せるのか。そこは、どのチームが相手になるかにもよると思います。

――打つほうのキーマンを挙げるとすれば？

篠塚 全員です。誰がどうこうではなく、全員で戦っていくっていうような形でいかないと。特に１番から５番までですよね。岡本和真は調子がいいと歩かされてしまうので、その後ろを誰に打たせるかも重要です。

――篠塚さんが上位打線のオーダーを組むとすれば？

篠塚 泉口は右ピッチャーでも左ピッチャーでも関係なく打てますから、１番に起用してもいいのかなと。いい数字を残していることもありますし（打率.295、出塁率.357）、守備もある程度安定していますから。２番、３番は丸佳浩なのか、吉川尚輝か若林楽人か......状態のいい選手を入れて、いかに４番の岡本の前にランナーをためられるかですね。いずれにせよ、１番から５番までがどう機能するかがカギを握っていると思います。

【プロフィール】

■篠塚和典（しのづか・かずのり）

1957年７月16日生まれ、東京都出身、千葉県銚子市育ち。1975年のドラフト１位で巨人に入団し、３番などさまざまな打順で活躍。1984年、87年に首位打者を獲得するなど、主力選手としてチームの６度のリーグ優勝、３度の日本一に貢献した。1994年を最後に現役を引退して以降は、巨人で1995年〜2003年、2006年〜2010年と一軍打撃コーチ、一軍守備・走塁コーチ、総合コーチを歴任。2009年WBCでは打撃コーチとして、日本代表の２連覇に貢献した。