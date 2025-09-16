ハイアット リージェンシー 東京に新ビュッフェが誕生！3種の肉料理、目の前で仕上げるスイーツなど、クオリティの高さに感動
新宿ハイアット リージェンシー 東京のロビーフロアに、新スタイルビュッフェ「Crossroads Kitchen」が誕生。アラカルトメニューと同じようなクオリティの料理を、一皿ごとに出来立て＆セミセルフ形式で楽しめると話題に。
そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんと新スタイルを体験してきました。ビーフ・ウェリントン、切り立ての生ハム、バーナーで炙るクレームブリュレなど、料理もスイーツも極上の品が勢ぞろい！
年間50回以上ビュッフェに通う、ビュッフェオタクのモチ子です。今回やってきたのは、ハイアット リージェンシー 東京です。お目当てのレストランは、今年8月にオープンしたばかりの「Crossroads Kitchen」。
ほかのレストランやビュッフェとは一味違う体験ができ、料理を選ぶ・注文する・移動する・味わう…、これらすべてを自分自身で行う、次世代型のホテルダイニングスタイルとなっているのだそう。
切り立ての生ハムをはじめ、手間暇をかけた肉料理、本格的な中華、見た目も美しいスイーツまで、まるで一皿ごとにアラカルトメニューと同じのようなクオリティの品々を好きなだけ楽しめるというから驚き。それでは、早速ディナービュッフェを楽しみ尽くします！
ジンジャエールで乾杯をしていたら、ディナー限定の「シーフードプラッター」のお出ましです！ 一皿に5種類のシーフードが並んでいて迫力満点。ソースは2種類で、「カクテルソース」と「エシャロットビネガー」が用意されていました。
身がプリッとしていて弾力の凄い「カニ」。エシャロットビネガーで味わってみたのですが、すっきりとした酸味が広がって、カニ本来の旨みが引き立ちます。
お次は、見た目だけでもテンションの上がる「伊勢海老」です。絞ったレモンと濃厚なカクテルソースが、プリップリの身とベストマッチ。
むっちりとした「エビ」は甘みが強く、最高としか言えません。こちらもレモンとカクテルソースでパクリ。甲殻類が大好きなので、今回のシーフードプラッターは本当に幸せすぎます。
そのほか、「はまぐり」「いそつぶ貝」もいただきました。
これから向かうのはライブキッチン。店内は落ち着いた雰囲気なのですが、目的地に向かう通路は、ネオンのような没入型のLEDアートで彩られ、近未来的でドキドキしてしまいます。
Crossroads Kitchenでは、好きなものを好きな分だけ、このライブキッチンでオーダーしていくスタイル。常に出来立てがいただけるのはもちろん、食事が無駄になることも防げるようで、ビュッフェの新しいスタイルなのではないでしょうか。
どの料理も驚くほどにクオリティが高く、ビュッフェとは思えません。コストパフォーマンスのよさに、値段があっているのかを確かめてしまうほどでした。
それでは席に戻って、前菜をいただいていきましょう。
前菜の中で特にお気に入りが「札幌クラフト生ハムと季節のメロン」。今回のメロンは静岡県産のものを使っているようです。
メロンはほどよい柔らかさでジューシー。この薄くスライスされた生ハムの強い塩気が、甘みあふれるメロンと完璧な相性。人生で食べた生ハムメロンの中でも、いちばんおいしいかも。
ほかにも魅力的な前菜がズラリ。
見た目からしてプリプリ感が伝わってくる「シュリンプカクテル」。先ほどシーフードプラッターを食べたばかりですが、再びエビをいただけるなんて！ 甘さもしっかりとあって、シャキシャキの野菜とよくあいます。
続いて、おしゃれすぎるビジュアルの「東京モッツァレラとフルーツトマトのカプレーゼ」を。トマトはコクがあって、モッツァレラのクリーミーさもたまりません。オリーブオイルとビネガーが効いているのもいいですね。
「北海道産ホタテ貝のメルバ」は、甘いホタテとパリパリのパン、オリーブオイルの風味がマッチ。そこにしその風味を加わって、爽やかな一品に。
シャルキュトリーのコーナーにやってきました。
「生ハム」は、原木からカットしてもらえるスタイル。先ほどメロンと一緒に食べた生ハムと同じく、しっかり塩気が効いています。旨みが詰まっていておいしいですね。
ギュッとお肉が詰まっていながら、優しい味わいの「パテ」。噛むほどに旨みがジュワッと広がって、満足感の塊のよう。
「サラミ」は歯応えがあり、生ハムと比べると塩気は控えめ。こちらも噛めば噛むほどに旨みが出てきて、そのまま食べてもおいしいです。
お次は肉料理のコーナーへ。まずは「牛フィレ肉のウェリントン」をオーダー。カットされて新しい断面が見えた瞬間、あまりの美しさに、思わず歓声を上げてしまいました。
ウェリントンはイギリス料理で、特別な日に食べるものだそう。サクサクのパイ生地と柔らかなお肉の相性が抜群。お肉とパイの間にキノコのペーストが挟まっていて、その旨みがいいアクセントになっています。贅沢気分に浸れる肉料理でした。
肉料理のあとは、チーズを選びにいきましょう。こちらのコーナーでも、スタッフの方が取り分けてくださるんですよ。キレイに盛り付けていただけるのって、やっぱり嬉しい。食事の満足感も上がるなと思いました。
トロッととろける「カマンベール」は、ほどよい塩気と旨みがいっぱい。ザクザクのクラッカーと合わせるとますますおいしい。
「ミモレット」は、いちじくの入ったパンと一緒にいただきます。チーズは硬めのテクスチャーで、さっきかけてもらったハチミツと抜群の相性。いちじくのおいしさも相まって、たまらないおいしさです。
「ぶどう」「マンゴー」「デーツ」などのフレッシュなフルーツやドライフルーツも用意されているので、チーズと合わせるのもおすすめです。
どの料理もおいしくって本当に幸せ。再び、ライブキッチンから肉料理を持っていきましょう。
今度は「オーストラリア産ラム肉の香草パン粉焼き」です。パン粉で覆われたお肉をカットすると、中からはピンク色の断面が…！ これはもう本当においしそう。それ以外の言葉が出てきません。
塩と胡椒、ソースをかけて仕上げてくださるのですが、コース料理のようなサービスにただただ感動するばかりです。
ナイフがスッと入るほどお肉は柔らかく、ラム肉特有の臭みもまったくありません。ソースとの一体感も素晴らしいです。
