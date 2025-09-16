ル・ショコラ・アラン・デュカスの「ル・グテ」で味わう秋冬スイーツ。専門店が手掛けるショコラ尽くしのアフタヌーンティー
◆ル・ショコラ・アラン・デュカスの「ル・グテ」で味わう秋冬スイーツ。専門店が手掛けるショコラ尽くしのアフタヌーンティー
フランス・パリ発のショコラトリー「ル・ショコラ・アラン・デュカス」の「ル・サロン」より、ショコラ尽くしのアフタヌーンティー「ル・グテ」秋冬限定メニューが登場。
マロンとショコラのマリアージュを楽しめるフランスの伝統菓子をアレンジしたスイーツのほか、シェフパティシエのスペシャリテなどデザート2種も登場するのでお楽しみに。
期間は2025年9月11日（木）から11月26日（水）、12月26日（金）から2月末を予定。
フランスの伝統菓子を独自の世界観で表現した秋冬アフタヌーンティー
ショコラ好きにはたまらない「ル・グテ」の2025年秋冬メニュー。今回は、フランス伝統菓子を「ル・ショコラ・アラン・デュカス」らしくアレンジしてお届け。
南仏の伝統菓子「トロぺジェンヌ」は、ブリオッシュ生地にショコラクリームをたっぷり挟んで華やかなスタイルに。リヨン発祥の「ビション」は、ショコラのパイ生地に爽やかなレモンクリームを合わせた大人の味わい。さらに、2種のショコラ風味のシューを重ねた「ルリジューズ」もお見逃しなく。
そのほか、姉妹ブランド「ル・ビスキュイ・アラン・デュカス」で人気の「カレ・ピュール・ブール」、秋冬にぴったりのマロンビスケット「ビスキュイ・フレ・マロン&ショコラ」、ショコラとカフェの風味豊かな「クレームブリュレ」など、多彩なラインナップに心躍らせて。
シェフパティシエのスペシャリテのひとつ「パリ・ブレスト・ノワゼット」
秋冬の甘いひとときをさらに彩る2種のデザートメニューも必見！
「パリ・ブレスト」は、エグゼクティブ・シェフ・ショコラティエ&パティシエのパトリック・パイエー氏のスペシャリテのひとつでもあるクラシックデザート。ショコラ風味のシュー生地とショコラのクッキー生地を重ねてサクッと香ばしく焼きあげたら、キャラメリゼしたカカオハスク（カカオ豆の外皮）と砕いたヘーゼルナッツをトッピング。中には、カカオニブのとヘーゼルナッツの2種のプラリネのクリームをたっぷりと忍ばせ、ナッツの芳醇な香りとショコラの奥深い味わいが重なり合う。秋の実りを感じさせる贅沢な1品を堪能して。
マロンとショコラが絶妙なハーモニーを生み出す「パン・ペルデュ・ショコラ＆マロン」
「パン・ペルデュ・ショコラ＆マロン」は、秋冬にふさわしい、マロンとショコラを組み合わせた季節らしいデザート。
フランス語でフレンチトーストを意味する「パン・ペルデュ」は、アパレイユに浸したブリオッシュを香ばしく焼き、マロンペースト、カカオニブのプラリネ、ふわふわのクリームとともに提供。仕上げにはローストしたマロンをトッピング。温かいショコラソースをとろりとかけて召し上がれ。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ショコラ工房を眺めながらアフタヌーンティーを楽しめる「ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京工房」
ショコラ工房に併設された「ル・サロン」では、パティシエがその場で仕立てるデザートやアフタヌーンティーを通じて奥深いショコラの味わいを楽しめる。また1階はフランス料理シェフ、アラン・デュカスのショコラ専門店。世界各地からカカオ豆を厳選し、産地とその個性が活かされたショコラをパリと東京の工房で製造している。
ル・ショコラ・アラン・デュカス 東京工房
住所：東京都中央区日本橋本町1-1-1
営業時間：11:00〜18:00（L.O.17:30）
※金・土のみ
11:00〜19:00（L.O.18:30）
