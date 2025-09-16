ホテル椿山荘東京の「L’OCCITANEフレグランスディナー＆スイーツ」。ロクシタンの人気フレグランスから着想したメニューが登場
ホテル椿山荘東京は、ロクシタンの人気フレグランスからインスピレーションを受けたディナー＆スイーツをお届け。
総料理長・十代雅之氏が手がけるフレンチフルコースでは、南仏の植物や花々を巧みに取り入れた個性が光る品々を、各料理にぴったりのドリンクとともに楽しんで。食後には、人気パティシエ・栗原夢美氏による華やかなスイーツビュッフェも登場。
期間は、2025年10月2日（木）から31日（金）までの特定日。
香りと味覚で魅せる新感覚フレンチフルコース
料理を手がけるのは、2024年に「フランス農事功労章シュヴァリエ」を受章したホテル椿山荘東京 総料理長・十代雅之氏。伝統的なフランス料理の技に、ロクシタンの香りに込められた南仏の植物や花々を巧みに料理に取り入れている。
「カリフラワームース 蟹とセロリのサラダ」や「羊ランプ肉の香草風味ロースト 温野菜添え」など、個性を放つ1皿1皿を味わいながら香りと味覚の世界へと誘われてみて。
各料理にぴったりのドリンクも一緒に
料理のおいしさをよりいっそう引き立たせてくれる各種ドリンクも豊富に用意。特に「L’OCCITANE×ホテル椿山荘東京 特製カクテル」はおすすめ。料理とのマリアージュとともに、まるで新たな香水を纏うような高揚感を体感することができる。
ほか、スパークリングワインなどのアルコール類のや、コーヒーや紅茶などお好みのドリンクをおかわり自由で楽しんで。
華やかなデザートの数々でディナーの締めくくりを
食後には、人気パティシエ・栗原夢美氏がロクシタンへの愛を込めて創りあげたスイーツがビュッフェスタイルで登場。
ヴァーベナやラベンダー、ネロリ、金木犀がテーマのスイーツ7種は、「ベルガモットジュレ ラベンダーソース」や「オレンジフラワー香るイチジクケーキ」など、色彩豊かで遊び心のあるラインナップ。
また、特別なプチギフトが用意されているほか、プライベートガーデン付きの会場から庭園へ足を踏み入れると、「香る、東京雲海」の幻想的な演出を楽しむ体験も。
視覚、嗅覚、味覚を通じてロクシタンの世界観を楽しむ、唯一無二の贅沢なひとときを叶えて。
