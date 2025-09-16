5歳の女の子が自転車に追突され転倒・負傷　自転車運転の男は女児の父親と話し合うも現場から逃走…　警察はひき逃げ事件として捜査　神戸・新長田

神戸市長田区のJR新長田駅近くで15日夕方、5歳の女の子が自転車に追突され軽傷を負う事故が起きました。



自転車を運転していた男は、娘に付き添っていた父親と少し話し合うも、現場から走り去っていて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。



▼逃走した男は30代くらいか 自転車は白色



警察によりますと、15日午後4時半ごろ、神戸市長田区大橋町3丁目の新長田公園の北側にある歩道で、父親と娘である5歳の女の子が歩いていた際、自転車が女の子に追突しました。



父娘が公園内にちょうど入ろうとしていた際に事故が起きたということで、女の子は転倒し、左ひざに擦り傷を負いました。



そして、自転車を運転していた男と父親が少し話し合い、父親が「警察に連絡しましょうか」という旨を述べたところ、自転車を運転していた男は、北側方面（新長田駅方面）に走り去ったということです。



男は30代くらいとみられ、自転車は白色だということです。



警察はひき逃げ事件として、男の行方を追っています。



現場は、JR新長田駅から200mほど南側です。