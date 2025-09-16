大阪ステーションホテルの栗アフタヌーンティー。とろけるようなモンブランクリームのパルフェ、栗の形のマロンムースなど
◆大阪ステーションホテルの栗アフタヌーンティー。とろけるようなモンブランクリームのパルフェ、栗の形のマロンムースなど
THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection（大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション）の「THE LOBBY LOUNGE」から、栗の魅力を存分に楽しめるアフタヌーンティー「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des marrons」が初登場。
丹波栗を贅沢に使用したモンブランや、かわいらしい栗の形のマロンムースなど、栗尽くしの内容でお届け。期間は、2025年10月6日（月）から11月9日（日）まで。
香り高いほうじ茶ラテのモクテルからスタート
まずは、ほっと心ほぐれるほうじ茶ラテのオリジナルモクテル「Autumn Leaves」がお出迎え。濃く煮出したほうじ茶と、まろやかなミルクの二層に仕立てられており、焙煎された茶葉の深い香りと、ホワイトチョコレートシロップの優しいハーモニーが楽しめる。濃厚で豊かな味わいのマロンスイーツとも相性抜群。
丹波栗が主役の華やかなモンブランパルフェ
注目のスイーツは、丹波栗がたっぷりと贅沢に使用されたモンブランクリームのパルフェ。みずみずしいカシスの甘酸っぱさと、ほんのり苦いカカオが、ほろりとほぐれる栗の食感と重なり合う。つややかにトップを彩る丹波栗の渋皮煮と、塩ミルクとチョコレートの2種のアイスを、丁寧に絞られた丹波栗クリームとともに楽しんで。
ひと口ごとに幸せが広がる奥深い甘みのスイーツ
甘く優しい香りを放ちながら、上品なかわいらしさで佇むスイーツ7種は、見た目も楽しい仕上がりに。栗の口溶けを贅沢に味わえる「丹波栗のモンブラン」はおしゃれなキューブ型。チョコレートがアクセントの「マロンバターサンド」や「ころんとマロンのムース」は栗の形をイメージ。栗の渋皮煮がごろりと贅沢に覗いた「丹波栗のパウンドケーキ」は、オレンジの香りがふわりと広がる。
旬の素材を使用したセイボリーで深まる秋を堪能
蒸したマロンの自然な甘さと生ハムの塩味のハーモニーを楽しめる「マロンエトフェとハモン・デ・テルエル」や、秋の森を思わせるように香り立つ「コンソメスープ トリュフの香り」、深みある茸のうまみが際立つ「茸のマリネ シェリービネガー風味」など、セイボリーも秋にぴったりなラインナップで用意される。尾崎牛を100％使用した「“THE-MOMENT バーガー”mini」も登場し、ほどよいボリューム感でランチ代わりとしてもおすすめ。
季節のおいしさを余すことなく堪能できる、秋限定アフタヌーンティーをお見逃しなく。
