timelesz¡¢¿·ÂÎÀ©½é¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSteal The Show¡¿¥ì¥·¥Ô¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡È2¤Ä¤ÎÉ½¾ð¡É³Ú¤·¤á¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤¬11·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢Double A-sideSingle¡ÖSteal The Show¡¿¥ì¥·¥Ô¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¥¤·¤¤É½¾ð¡ª¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¾¾ÅçÁï¡õÇò½§¿×
¡¡º£ºî¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÎ¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÈÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë±þ±ç¥½¥ó¥°¡É¤Î¡ÖSteal The Show¡×¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤Î³Ð¸ç¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»þÂå¤Î¼çÌò¤òÌÜ»Ø¤¹timelesz¤Î·è°Õ¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¡È¹¶¤á¡È¤Î¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿»þ´Ö¡¢¾®¤µ¤«¤Ã¤¿´üÂÔ¤È¼«¿®¤ò¼«¤é¤ÎÅØÎÏ¤ÇÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¡¢Ãç´Ö¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Îå«¤Ê¤É¡¢Ã¯¤·¤â¤¬»ý¤ÄµÕ¶¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦¾å¤ÇËá¤¤¤Æ¤¤¤¯ÂçÀÚ¤Ê»öÊÁ¤ò²Î¤Ë¾è¤»¤¿¡¢Ä°¤¯¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë±þ±ç²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖSteal The Show¡×¤Ï¡¢³Ú¶ÊÃæ¤Î¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡Ö¼çÌò¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¦¡×¡ÖÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Îºî»ì¤ÏÆü¥Æ¥ì·Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬Ã´Åö¡£¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤È¡¢¿·ÂÎÀ©¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿timelesz¤Î¡È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î·è°Õ¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤â¤¦°ìÊý¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×¤Ï¾¾ÅçÁï¤¬½é¼ç±é¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤¬½é½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£¤¦¤ì¤·¤¤»þ¡¢³Ú¤·¤¤»þ¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ¡£Æü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¡È¥ì¥·¥Ô¡É¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤Î¹¬¤»¤ò²Î¤Ã¤¿°ì¶Ê¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤é¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ÆÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤¿²¹¤«¤¤¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¥¤·¤¤É½¾ð¡ª¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¾¾ÅçÁï¡õÇò½§¿×
¡¡º£ºî¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢½À¤é¤«¤¤É½¾ð¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÎ¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖSteal The Show¡×¤Ï¡¢³Ú¶ÊÃæ¤Î¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¡Ö¼çÌò¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¦¡×¡ÖÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¦¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¥Ñ¡¼¥È¤Îºî»ì¤ÏÆü¥Æ¥ì·Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¤¬Ã´Åö¡£¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¤È¡¢¿·ÂÎÀ©¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿timelesz¤Î¡È¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î·è°Õ¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤â¤¦°ìÊý¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×¤Ï¾¾ÅçÁï¤¬½é¼ç±é¡¢ÃöËó¼þÅÎ¤¬½é½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£¤¦¤ì¤·¤¤»þ¡¢³Ú¤·¤¤»þ¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ¡£Æü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¡¢»Ù¤¨¹ç¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¡È¥ì¥·¥Ô¡É¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¾ï¤Î¹¬¤»¤ò²Î¤Ã¤¿°ì¶Ê¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤é¤¤½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ÆÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤¿²¹¤«¤¤¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£