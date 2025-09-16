10日間限定「栗ぴよりん」販売開始、ラム酒をきかせた栗が入った秋限定の味わい
ジェイアール東海フードサービスは、季節限定商品「栗ぴよりん」を、2025年9月19日から9月28日までの10日間限定で販売する。名古屋駅のぴよりんshopおよび春日井市内の直営店ぴよりんshopアトリエ店にて取り扱う。〈秋限定のぴよりん登場〉
「栗ぴよりん」は、名古屋名物「ぴよりん」の秋限定バージョン。名古屋コーチンの卵を使った濃厚プリンの中に、ラム酒をきかせた栗を加えた。プリンのやさしい甘さとラム酒の香りが楽しめる。全体は栗風味のババロアで包まれており、紅葉をイメージしたチョコレート装飾が施されている。
栗ぴよりん
栗ぴよりん断面
◆栗ぴよりん
価格:550円(税込)
販売期間:2025年9月19日〜9月28日
販売店の概要は以下の通り。
【ぴよりんshop】
住所:名古屋市中村区名駅1-1-4JR名古屋駅 名古屋うまいもん通り広小路口
営業時間:9時〜20時
販売時間:9時〜、12時〜、15時〜、18時〜
販売制限:1人2個まで
【ぴよりんshopアトリエ店】
住所:愛知県春日井市松新町5丁目3312番地10
営業時間:13時〜19時
販売時間:13時〜
販売制限:なし〈ぴよりんとは〉
ぴよりんは、愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンをバニラの香り豊かなババロアで包み、粉末状にしたスポンジをまとわせて「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツ。名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売している。
ぴよりん